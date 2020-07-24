Чем могут угрожать миру медицинские маски, рассказали в Японии

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дайверов, вдоль побережья страны находят множество использованных масок. Экологи из Франции считают, что число медицинских масок в море скоро превысит число медуз.

Японские эксперты из числа экологов и дайверов считают, что окружающей среде грозит загрязнение одноразовыми масками

Японские эксперты из числа экологов и дайверов считают, что окружающей среде грозит загрязнение одноразовыми масками для защиты от коронавирусной инфекции.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на дайверов, вдоль побережья страны находят множество использованных масок. Экологи из Франции считают, что число медицинских масок в море скоро превысит число медуз. По данным японских журналистов, количество медицинских отходов в окружающей среде значительно увеличилось в Турции и европейских городах.

Человечество может столкнуться с настоящей катастрофой из-за загрязнения мирового океана масками, латексными перчатками и другими средствами защиты от коронавирусной инфекции. Необходимо принять меры, отмечают журналисты.

Организация OceanAsia, находящаяся в Гонконге, сообщает, что маски попадаются в рыбацкие сети вместе с мусором. Специалисты напоминают, что маска будет распадаться на частицы микропластика сотни лет. Такой же микропластик находят в рыбе, которую употребляет человек. Специалисты рекомендуют по возможности использовать многоразовые маски.

В Токио в четверг было выявлено 366 новых случаев коронавирусной инфекции. Это является рекордным показателем для японской столицы. Жители Токио обязаны носить маски на улицах и в транспорте. Почти все горожане выполняют это требование.

NEWS.ru писал, что власти Вашингтона планируют сделать ношение масок обязательным. Люди будут обязаны использовать их при выходе из дома. Исключения сделают для детей младше трёх лет, принимающих пищу и занимающихся спортом.

Источник: english.kyodonews.net