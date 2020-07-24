АН «Ленинград»: В продаже 2-ая квартира в центре города Бердска

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2-ая квартира в центре города Бердска.

ул. К. Маркса, д. 56, 4/5п., 43,8/30,6/6,0

Цена 1980т.р.

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т. 8-913-2000-754 Татьяна

В чистой, срочной продаже 2-ая квартира в тихом центре города. Дом так расположен, что всё находится рядом: один из лучших лицеев города, детские сады, магазины, центральный парк отдыха, ж/д вокзал и остановка общественного транспорта. Квартира очень,солнечная, уютная, нестандартной планировки. Звоните, покажем в удобное для Вас время.

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Источник: Раздел АН «Ленинград» на сайте Весь Бердск