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Недвижимость

АН «Ленинград»: В продаже 2-ая квартира в центре города Бердска

08:33 24.07.2020 Фото: АН «Ленинград»
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В чистой, срочной продаже 2-ая квартира в тихом центре города.

АН «Ленинград»: В продаже 2 ая квартира в центре города Бердска
Просмотр по предварительному звонку

2-ая квартира в центре города Бердска.

ул. К. Маркса, д. 56, 4/5п., 43,8/30,6/6,0

Цена 1980т.р.

Просмотр по предварительному звонку!!!

т. 8-913-2000-754 Татьяна

В чистой, срочной продаже 2-ая квартира в тихом центре города. Дом так расположен, что всё находится рядом: один из лучших лицеев города, детские сады, магазины, центральный парк отдыха, ж/д вокзал и остановка общественного транспорта. Квартира очень,солнечная, уютная, нестандартной планировки. Звоните, покажем в удобное для Вас время.

Если для приобретения этого объекта вам нужно продать свой, специалисты АН «ЛенинГрад» окажут вам услуги по продаже. При одновременной продаже и покупке недвижимости вам будет предоставлены специальные цены на услуги.
При необходимости, специалисты АН «ЛенинГрад» помогут оформить ипотечный кредит через наших партнеров ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», ПАО «Левобережный», ПАО «ГАЗПРОМБАНК», ПАО «Россельхозбанк» и др. на выгодных для Вас условиях. Для этого Вам нет необходимости идти в банк, кредитная заявка оформляется в нашем офисе и не занимает много времени.

Источник: Раздел АН «Ленинград» на сайте Весь Бердск

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