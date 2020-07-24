Легко починит любой телевизор «Юджин-сервис»

Сломался телевизор? «Юджин-Сервис» всегда выручит!

Произошло несчастье и телевизор перестал показывать? Появилась рябь и помехи или он просто перестал включаться? Не нужно расстраиваться и бежать за покупкой нового. Стоит обратиться в «Юджин-Сервис» и возможно, ваш сломанный телевизор прослужит вам еще десятки лет, благодаря нашим сертифицированным специалистам.

«Юджин-Сервис» подарит вашей технике вторую жизнь!

Ждем Вас в нашем Сервисном Центре:

г. Бердск, ул. Первомайская, 7А

По любым вопросам Вы можете обратиться по телефонам (383-41) 3-80-80, 3-83-83, 8-913-904-47-51

Источник: Раздел Юджин-сервиса на сайте Весь Бердск