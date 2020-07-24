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Поддержали продление льготной ипотеки под 6,5% Сбербанк и ВТБ

13:05 24.07.2020 Фото: pxhere.com
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Новая программа позволила восстановить спрос со стороны клиентов в мае и поддерживает его сейчас. Для населения это — отличная возможность решить свой жилищный вопрос с привлечением ипотеки по комфортной ставке.

Поддержали продление льготной ипотеки под 6,5% Сбербанк и ВТБ
Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках

Крупнейшие российские кредитные организации —  — поддержали продление льготной ипотечной программы по ставке не более 6,5%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах банков.

«ВТБ поддерживает инициативу продлить срок действия программы. На наш взгляд, это целесообразно сделать как до конца этого, так и на следующий год», — отметили в ВТБ.

В ВТБ добавили, что ипотека с господдержкой сегодня пользуется высоким спросом клиентов. В рамках программы банк заключил более 18 тыс. сделок на общую сумму в 52 млрд рублей.

«Новая программа позволила восстановить спрос со стороны клиентов в мае и поддерживает его сейчас. Для населения это — отличная возможность решить свой жилищный вопрос с привлечением ипотеки по комфортной ставке. Программа является действенным инструментом для поддержки строительной отрасли на фоне сложившейся в период пандемии экономической ситуации», — подчеркнул в ВТБ.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк готов принять участие в продленной программе льготной ипотеки, если правительство РФ примет соответствующее решение.

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что решение по продлению программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью 2020 года.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей — в остальных регионах с первым взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 млн до 12 млн и с 3 млн до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.

Источник: ТАСС

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