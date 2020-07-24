Лунный календарь стрижек и окрашиваний на выходные 24-26 июля 2020 года

Характеристики Луны на 24 июля 2020 года
На дату 24.07.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 5 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Дева ♍. Процент освещенности Луны составляет 17%. Восход Луны в 08:47, а закат в 22:49.
Хронология лунных дней
- 4 лунный день c 07:18 23.07.2020 по 08:47 24.07.2020
- 5 лунный день c 08:47 24.07.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 24 июля 2020
Луна в знаке зодиака Дева (+)
Луна в знаке Дева. общее влияние этого знака на состояние волос весьма позитивно. Волосы быстрее растут. Укладка сохранит форму дольше. Завивка пройдет удачно, будет долго держаться.
Замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины, тонирование. Стрижка долго сохранит свою форму и позволит волосам набраться энергии и сил, они будут выглядеть лучше, кончики дольше не будут сечься.
Оздоровительные процедуры пройдут удачно, волосы укрепятся, улучшится их структура, рост ускорится, выпадение волос заметно уменьшится.
5 лунный день (+)
24 июля 2020 года в 12:00 — 5 лунный день. новая стрижка подарит Вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии.
Окрасив волосы натуральными красителями в светлый тон, привлечет деловые связи.
Для привлечения энергии стоит сделать пышную, объемную прическу.
Сегодня Вас посетят безумные, креативные идеи, ваше окружение будет возбуждено ими, переговоры и обсуждения пройдут на высоте и будут очень успешны, они доставят Вам и окружающим массу позитивных эмоций и удовлетворение.
Обмен энергией с космосом в этот день будет работать крайне продуктивно. Благодаря этому Вы будете находить общий язык со своими близкими.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, состояние их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (−)
День недели — пятница, не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Характеристики Луны на 25 июля 2020 года
На дату 25.07.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 6 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Весы ♎. Процент освещенности Луны составляет 26%. Восход Луны в 10:15, а закат в 23:04.
Хронология лунных дней
- 5 лунный день c 08:47 24.07.2020 по 10:15 25.07.2020
- 6 лунный день c 10:15 25.07.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 25 июля 2020
Луна в знаке зодиака Весы (±)
Луна в знаке Весы. этот знак не изменит общее состояние ваших волос. После стрижки волосы начинают быстрее расти, но становятся воздушными и непослушными, так же могут начать виться и плохо поддаваться укладке.
Оздоровительные процедуры для волос принесут много пользы. Отдайте предпочтение легким маскам и натуральным травяным отварам либо посетите профессионала.
Кардинально менять цвет волос не стоит, окончательный результат скорее всего не оправдает ваших ожиданий, то же самое касается кардинально коротких стрижек.
6 лунный день (±)
25 июля 2020 года в 12:00 — 6 лунный день. стрижка сегодня позволит избавиться от болезней, так же привлечет деньги.
Окрашивать волосы не стоит, можно спровоцировать разлад в семье или коллективе.
Стоит выбрать строгую, классическую прическу, статичную, не высокую, это позволит Вам привлечь энергию.
Эмоции сегодня будут окружать Вас повсюду, Вам даже может показаться, что их слишком много, захочется найти тихое место, оно Вам понадобится чтобы разобраться в них, чтобы привести свои чувства в порядок. Стоит внимательно отнестись к своим эмоциям, дабы не наломать дров и не разрушить достигнутого.
Влияние дня недели (+)
День недели — суббота, стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 26 июля 2020 года
На дату 26.07.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 7 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Весы ♎. Процент освещенности Луны составляет 37%. Восход Луны в 11:43, а закат в 23:18.
Хронология лунных дней
- 6 лунный день c 10:15 25.07.2020 по 11:43 26.07.2020
- 7 лунный день c 11:43 26.07.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 26 июля 2020
Луна в знаке зодиака Весы (±)
Луна в знаке Весы. этот знак не изменит общее состояние ваших волос. После стрижки волосы начинают быстрее расти, но становятся воздушными и непослушными, так же могут начать виться и плохо поддаваться укладке.
Оздоровительные процедуры для волос принесут много пользы. Отдайте предпочтение легким маскам и натуральным травяным отварам либо посетите профессионала.
Кардинально менять цвет волос не стоит, окончательный результат скорее всего не оправдает ваших ожиданий, то же самое касается кардинально коротких стрижек.
7 лунный день (+)
26 июля 2020 года в 12:00 — 7 лунный день. стрижка сегодня означает обострение интуиции, которая в этот день Вам безусловно поможет. Луна все еще растущая, что поспособствует росту волос.
Окрашивание волос наградит Вас сексуальностью. Вы почувствуете уверенность в себе.
Стоит сделать легкую вьющуюся прическу, именно локоны позволят Вам получить энергию природы.
Эмоциональный фон постепенно приходит в норму. Самое время прийти в чувства и готовиться к новому. Новые задумки с их проблемами и препятствиями решаются легко. В это время вы готовы отстаивать свои взгляды, решения и интересы.
Сегодня не стоит поддаваться негативной энергии, творите добро и оно воздастся. С одной стороны Ваш эмоциональный фон стабилизируется, а вот сексуальная энергия набирает обороты, чем внимательнее вы отнесетесь к своим волосам, тем больше флюидов вы будете излучать.
Влияние дня недели (−)
День недели — воскресенье, строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.
Источник: Мир космоса