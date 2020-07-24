Лунный календарь стрижек и окрашиваний на выходные 24-26 июля 2020 года

24 июля 2020 года в 12:00 — 5 лунный день. новая стрижка подарит Вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии.

Окрасив волосы натуральными красителями в светлый тон, привлечет деловые связи.

Для привлечения энергии стоит сделать пышную, объемную прическу.

Сегодня Вас посетят безумные, креативные идеи, ваше окружение будет возбуждено ими, переговоры и обсуждения пройдут на высоте и будут очень успешны, они доставят Вам и окружающим массу позитивных эмоций и удовлетворение.

Обмен энергией с космосом в этот день будет работать крайне продуктивно. Благодаря этому Вы будете находить общий язык со своими близкими.