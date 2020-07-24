Спиливают аварийные деревья на пересечении ул. Ушакова и ул. К.Марска Бердска 24 июля. Берегите головы!

Спиливать начнут с 9.00. Уберут старые опасные деревьев. Просим вас быть внимательными и осторожными.

Решение, какие деревья спиливать, принимала муниципальная комиссия

Уважаемые бердчане, обращается мэрия.

Обращаем ваше внимание, что завтра, 24 июля 2020 года с 9.00 на пересечении ул.Ушакова и ул.К.Марска будут выполняться работы по спилу аварийных деревьев.

Просим вас быть внимательными и осторожными.