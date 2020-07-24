Утвердила обвинение экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву за растрату 7,5 млн рублей Генпрокуратура

По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти».

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Виктора Ишаева в организации растраты

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента «Роснефти», экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства «Роснефти» по региону Геннадия Кондратова — в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае. Соучастник (Геннадий Кондратов) в свою очередь, используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании путем перечисления их на расчётные счета ООО «Бейс».

С июля 2014 года по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему денежные средства ПАО «НК «Роснефть» на сумму свыше 7,5 миллиона рублей.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Виктора Ишаева в организации растраты и Геннадия Кондратова в исполнении этого преступления», — говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости