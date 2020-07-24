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Утвердила обвинение экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву за растрату 7,5 млн рублей Генпрокуратура

13:30 24.07.2020
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По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти».

Утвердила обвинение экс губернатору Хабаровского края Ишаеву за растрату 7,5 млн рублей Генпрокуратура
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Виктора Ишаева в организации растраты

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента «Роснефти», экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства «Роснефти» по региону Геннадия Кондратова — в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае. Соучастник (Геннадий Кондратов) в свою очередь, используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании путем перечисления их на расчётные счета ООО «Бейс».

С июля 2014 года по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему денежные средства ПАО «НК «Роснефть» на сумму свыше 7,5 миллиона рублей.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Виктора Ишаева в организации растраты и Геннадия Кондратова в исполнении этого преступления», — говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости

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