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Почему отключили электричество во всем Бердске утром 24 июля 2020?

18:34 24.07.2020 Фото: pixabay.com
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Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», авария произошла на высоковольтных сетях 110 кВ, не принадлежащих бердским РЭС. Оперативно восстановили электроснабжение по резервной линии.

Почему отключили электричество во всем Бердске утром 24 июля 2020?
Свет вернулся в дома бердчан

Отключен от электричества утром 24 июля оказался практически весь Бердск. По информации «Курьер. Среда. Бердска», без напряжения осталась подстанция «Бердская», которая подает ток в большую часть города, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Несколько сот жилых домов, а также магазины, административные здания и офисы сидели без электричества.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», авария произошла на высоковольтных сетях (110 кВт), не принадлежащих бердским РЭС. Причины и место повреждения еще устанавливают.

Несмотря на это, в течение 15 минут в Бердске восстановили электроснабжение по резервным сетям.

Свет погас и в центре города, и в Микрорайоне, и в частном секторе. Не пострадали только те бердчане, которые получают электричество от подстанции «Заречной».

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От редакции

Часто отрубают электричество?

Аноним, 24 июля 2020 12:08
авария произошла на высоковольтных сетях (110 кВт), не принадлежащих бердским РЭС.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/07/24/584881-pochemu-otklyuchili-elektrichestvo-vo-vsem-berdske-utrom-24-iyulya-2020
А кому принадлежат сети из-за которых весь город может остаться без электричества
Аноним, 24 июля 2020 12:27
110 кВт это 110 киловатт! Нужно писать 110 кВ без "т", тогда это будет соответствовать истине - киловольтам.
Галина, 24 июля 2020 14:57
Свет дали очень быстро,даже 15 минут не прошло...
Аноним, 24 июля 2020 14:59
НВР:
По моим наблюдениям-не часто!!!..

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