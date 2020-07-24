Почему отключили электричество во всем Бердске утром 24 июля 2020?

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», авария произошла на высоковольтных сетях 110 кВ, не принадлежащих бердским РЭС. Оперативно восстановили электроснабжение по резервной линии.

Свет вернулся в дома бердчан

Отключен от электричества утром 24 июля оказался практически весь Бердск. По информации «Курьер. Среда. Бердска», без напряжения осталась подстанция «Бердская», которая подает ток в большую часть города, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Несколько сот жилых домов, а также магазины, административные здания и офисы сидели без электричества.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», авария произошла на высоковольтных сетях (110 кВт), не принадлежащих бердским РЭС. Причины и место повреждения еще устанавливают.

Несмотря на это, в течение 15 минут в Бердске восстановили электроснабжение по резервным сетям.

Свет погас и в центре города, и в Микрорайоне, и в частном секторе. Не пострадали только те бердчане, которые получают электричество от подстанции «Заречной».