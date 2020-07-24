В белом кружевном платье и красной бабочке поженились 24 июля 2020 Евгения и Евгений Вагановы в Бердске. Нашли другу друга на сайте знакомств Badoo

Коронавирус любви не мешает считают молодожены

У Евгения и Евгении Вогановых это уже второй брак. Как признаются сами молодожены их переполняют только самые наилучшие эмоции. Несмотря на печальный опыт последнего брака, они не побоялись и оформили отношения снова. На невесте красивое кружевное платье. Жених в красной бабочке. Пара не стала откладывать торжество до лучших времен и решили пожениться в условиях карантина.

Родители ждут у входа. Пандемия. Присутствовать на церемонии нельзя, несмотря на огромное желание там побывать и порадоваться за своих детей.

— Очень волнительно. Хотелось, чтобы это было раз и навсегда. Любая мать желает счастья своим детям. Вдруг пойдет вторая и третья волна коронавируса, а любовь ведь, важнее. Жених с невестой познакомились в социальных сетях. У обеих это второй брак. Чтобы хоть как-то преодолеть страдания после первого неудачного брака, я посоветовала своему сыну обратиться в службу знакомств. Заключение брака после знакомств в Интернете редко бывает, конечно. Мы очень рады за них. Они оба амбициозные. Ему 27, а ей 32. Всё у них получится, — поделилась мать жениха.

После заключения брака молодожены вышли на улицу, где их ждали родственники и друзья. Жених с улыбкой через маску, поднял свидетельство о заключении брака вверх. Как сказали молодожены, целовались они, приспустив маску.

Радостный жених вышел из ЗАГСа и поднял свидетельство о заключении брака вверх, улыбнувшись я сквозь маску

После церемонии молодожены отправились отмечать радостное событие и фотографироваться.

«Курьер. Среда. Бердск» желает им счастья и семейного благополучия!