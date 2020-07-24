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В белом кружевном платье и красной бабочке поженились 24 июля 2020 Евгения и Евгений Вагановы в Бердске. Нашли другу друга на сайте знакомств Badoo

13:15 24.07.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Целовались, приспустив маску. Жених вышел к родным, с улыбкой подняв свидетельство о заключении брака вверх.

В белом кружевном платье и красной бабочке поженились 24 июля 2020 Евгения и Евгений Вагановы в Бердске. Нашли другу друга на сайте знакомств Badoo
Коронавирус любви не мешает считают молодожены

У Евгения и Евгении Вогановых это уже второй брак. Как признаются сами молодожены их переполняют только самые наилучшие эмоции. Несмотря на печальный опыт последнего брака, они не побоялись и оформили отношения снова. На невесте красивое кружевное платье. Жених в красной бабочке. Пара не стала откладывать торжество до лучших времен и решили пожениться в условиях карантина.

Родители ждут у входа. Пандемия. Присутствовать на церемонии нельзя, несмотря на огромное желание там побывать и порадоваться за своих детей.

— Очень волнительно. Хотелось, чтобы это было раз и навсегда. Любая мать желает счастья своим детям. Вдруг пойдет вторая и третья волна коронавируса, а любовь ведь, важнее. Жених с невестой познакомились в социальных сетях. У обеих это второй брак. Чтобы хоть как-то преодолеть страдания после первого неудачного брака, я посоветовала своему сыну обратиться в службу знакомств. Заключение брака после знакомств в Интернете редко бывает, конечно. Мы очень рады за них. Они оба амбициозные. Ему 27, а ей 32. Всё у них получится, — поделилась мать жениха.

После заключения брака молодожены вышли на улицу, где их ждали родственники и друзья. Жених с улыбкой через маску, поднял свидетельство о заключении брака вверх. Как сказали молодожены, целовались они, приспустив маску.

В белом кружевном платье и красной бабочке поженились 24 июля 2020 Евгения и Евгений Вагановы в Бердске. Нашли другу друга на сайте знакомств Badoo
Радостный жених вышел из ЗАГСа и поднял свидетельство о заключении брака вверх, улыбнувшись я сквозь маску

После церемонии молодожены отправились отмечать радостное событие и фотографироваться.

«Курьер. Среда. Бердск» желает им счастья и семейного благополучия!

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От редакции

Как вы познакомились со своей второй половинкой?

Аноним, 24 июля 2020 13:26
НВР:
Как это делают нормальные люди, подошёл и все. А кот в мешке не нужен.

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