Жгли волосы раскаленными щипцами женщине, а она молчала и терпела

После срабатывания пожарной сигнализации приехавшие бойцы быстрого реагирования не сразу поняли, что происходит – молодая женщина сидела в кресле, её распущенные волосы были зажаты щипцами и дымились, помещении пропиталось специфичным запахом.

Прибывшие на вызов, не сразу поняли, что происходит – молодая женщина сидела в кресле, её распущенные волосы были зажаты раскаленными щипцами и дымились

И даже когда в помещение вошли бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, она не попросила у них помощи.

Пожарная сигнализация в пос. Краснообск сработала 23 июля в 13:42. Бойцы группы быстрого реагирования, прибывшие на вызов, не сразу поняли, что происходит – молодая женщина сидела в кресле, её распущенные волосы были зажаты раскаленными щипцами и дымились, помещении пропиталось специфичным запахом. Ситуация могла быть расценена как экзекуция, если бы всё это происходило не в салоне красоты.

Хозяйка студии депиляции «MUNI» пояснила, что делает клиентке процедуру по уходу – кератиновое выпрямление волос горячим способом.

То, что гвардейцы приняли за дым, было паром от специального разглаживающего волосы утюжка. Он и вызвал срабатывание охранно-пожарной сигнализации, для восстановления которой пришлось проветривать помещение.

Отработав вызов, старший экипажа ГБР доложил о ситуации и принятых им мерах в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, после чего в журнале оперативного дежурного появилась запись о сжигании волос неизвестной женщины.