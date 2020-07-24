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Молитва о здоровье и помощи «начальнице веры» — святой Ольге в день памяти 24 июля 2020 года

13:36 24.07.2020 Фото: pxhere.com
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Святая является защитницей молодых мам и вдов, и поэтому молитвы, обращенные к княгине, помогают в разных нуждах и бедах.

Молитва о здоровье и помощи «начальнице веры» святой Ольге в день памяти 24 июля 2020 года
Прочитанная перед иконой молитва святой равноапостольной княгине Ольге в болезнях поможет избавиться от тяжелых недугов

Княгиню Ольгу в народе называют «начальницей веры» и «корнем православия» на русской земле. Ее почитают как православные, так и католические верующие. Святая является защитницей молодых мам и вдов, и поэтому молитвы, обращенные к княгине, помогают в разных нуждах и бедах, сообщает ikona-i-molitva.

Особенно княжна помогает тем женщинам, которые воспитывают сыновей. Она защищает их от разнообразных бед, помогает поступать честно и справедливо.

Прочитанная перед иконой молитва святой равноапостольной княгине Ольге в болезнях поможет избавиться от тяжелых недугов. Также она сводит на нет все конфликты, которые возникают в семье.

Равноапостольную княгиню считают своей защитницей женщины, которые занимают руководящие должности.

Княгиня Ольга была волевой и сильной женщиной, она помогала людям при жизни, и продолжает им помогать и после своей смерти. За свои заслуги перед христианской церковью женщина была приравнена к апостолам Христа и получила звание равноапостольной.

Молитесь Святой, она обязательно услышит ваши просьбы и поможет избавиться от ваших напастей.

Молитва о здоровье

О, святая равноапостольная княгине Ольго, приими убо похвалу от нас, недостойных раб Божиих (имена), пред честною твоею иконою молящихся и смиренно просящих:

огради нас твоими молитвами и заступлением от напастей и бед, и печалей, и лютых грехов;

еще же и от будущих мук избави ны, честно творящия святую память твою и славящия прославльшаго тя Бога, во Святей Троице прославляемаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Молитва о помощи равноапостольной княгине Ольге

О святая равноапостольная великая княгине Ольго, первоугоднице русская, теплая о нас пред Богом ходатаице и молитвеннице.

К тебе прибегаем с верою и молимся с любовию:

буди нам во всем ко благу помощница и споспешница и, якоже во временней жизни тщалася еси просветити праотцы наша светом святыя веры и наставити я творити волю Господню,

тако и ныне, в небесней пребывая светлости, благоприятными твоими к Богу молитвами, вспомоществуй нам в просвещении ума и сердца нашего светом Евангелия Христова, да преспеваем в вере, благочестии и любви Христове.

В нищете и скорби сущия утеши, бедствующим подаждь руку помощи, обидимыя и напаствуемыя заступи, заблудшия от правыя веры и ересьми ослепленныя вразуми,

и испроси нам у всещедраго Бога вся благая и полезная в жизни временней и вечней,

да тако благоугодне зде поживше, сподобимся наследия благ вечных в безконечнем Царствии Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Святым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

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