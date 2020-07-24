Молитва о здоровье и помощи «начальнице веры» — святой Ольге в день памяти 24 июля 2020 года

Святая является защитницей молодых мам и вдов, и поэтому молитвы, обращенные к княгине, помогают в разных нуждах и бедах.

Прочитанная перед иконой молитва святой равноапостольной княгине Ольге в болезнях поможет избавиться от тяжелых недугов

Княгиню Ольгу в народе называют «начальницей веры» и «корнем православия» на русской земле. Ее почитают как православные, так и католические верующие. Святая является защитницей молодых мам и вдов, и поэтому молитвы, обращенные к княгине, помогают в разных нуждах и бедах, сообщает ikona-i-molitva.

Особенно княжна помогает тем женщинам, которые воспитывают сыновей. Она защищает их от разнообразных бед, помогает поступать честно и справедливо.

Прочитанная перед иконой молитва святой равноапостольной княгине Ольге в болезнях поможет избавиться от тяжелых недугов. Также она сводит на нет все конфликты, которые возникают в семье.

Равноапостольную княгиню считают своей защитницей женщины, которые занимают руководящие должности.

Княгиня Ольга была волевой и сильной женщиной, она помогала людям при жизни, и продолжает им помогать и после своей смерти. За свои заслуги перед христианской церковью женщина была приравнена к апостолам Христа и получила звание равноапостольной.

Молитесь Святой, она обязательно услышит ваши просьбы и поможет избавиться от ваших напастей.

Молитва о здоровье