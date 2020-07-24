Молитва о здоровье и помощи «начальнице веры» — святой Ольге в день памяти 24 июля 2020 года

Княгиню Ольгу в народе называют «начальницей веры» и «корнем православия» на русской земле. Ее почитают как православные, так и католические верующие. Святая является защитницей молодых мам и вдов, и поэтому молитвы, обращенные к княгине, помогают в разных нуждах и бедах, сообщает ikona-i-molitva.
Особенно княжна помогает тем женщинам, которые воспитывают сыновей. Она защищает их от разнообразных бед, помогает поступать честно и справедливо.
Прочитанная перед иконой молитва святой равноапостольной княгине Ольге в болезнях поможет избавиться от тяжелых недугов. Также она сводит на нет все конфликты, которые возникают в семье.
Равноапостольную княгиню считают своей защитницей женщины, которые занимают руководящие должности.
Княгиня Ольга была волевой и сильной женщиной, она помогала людям при жизни, и продолжает им помогать и после своей смерти. За свои заслуги перед христианской церковью женщина была приравнена к апостолам Христа и получила звание равноапостольной.
Молитесь Святой, она обязательно услышит ваши просьбы и поможет избавиться от ваших напастей.
Молитва о здоровье
О, святая равноапостольная княгине Ольго, приими убо похвалу от нас, недостойных раб Божиих (имена), пред честною твоею иконою молящихся и смиренно просящих:
огради нас твоими молитвами и заступлением от напастей и бед, и печалей, и лютых грехов;
еще же и от будущих мук избави ны, честно творящия святую память твою и славящия прославльшаго тя Бога, во Святей Троице прославляемаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Молитва о помощи равноапостольной княгине Ольге
О святая равноапостольная великая княгине Ольго, первоугоднице русская, теплая о нас пред Богом ходатаице и молитвеннице.
К тебе прибегаем с верою и молимся с любовию:
буди нам во всем ко благу помощница и споспешница и, якоже во временней жизни тщалася еси просветити праотцы наша светом святыя веры и наставити я творити волю Господню,
тако и ныне, в небесней пребывая светлости, благоприятными твоими к Богу молитвами, вспомоществуй нам в просвещении ума и сердца нашего светом Евангелия Христова, да преспеваем в вере, благочестии и любви Христове.
В нищете и скорби сущия утеши, бедствующим подаждь руку помощи, обидимыя и напаствуемыя заступи, заблудшия от правыя веры и ересьми ослепленныя вразуми,
и испроси нам у всещедраго Бога вся благая и полезная в жизни временней и вечней,
да тако благоугодне зде поживше, сподобимся наследия благ вечных в безконечнем Царствии Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Святым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение всегда, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.