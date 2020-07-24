Правила моления в день святой Ольги 24 июля 2020 года: Что сделать, чтобы Ольга быстрее откликнулась

Просить нужно не только за себя, но и о своих близких. Например, часто матери читают молитву святой Ольге о замужестве своих дочерей или о защите сыновей, так как они искренне любят их и хотят защитить своих детей.

Молится Святой необходимо каждый день утром в любой жизненной ситуации

Княгиню Ольгу в народе называют «начальницей веры» и «корнем православия» на русской земле. Ее почитают как православные, так и католические верующие. Святая является защитницей молодых мам и вдов, и поэтому молитвы, обращенные к княгине, помогают в разных нуждах и бедах.

Биография княгини

Исследования биографии женщины достаточно объемные, но они дают разнополюсную информацию. Если вы молитесь данной Святой, то обязательно должны знать о заслугах княгини перед христианами.

Имя «Ольга» в переводе с греческого языка означает «мудрая, священная» — это оставило свой отпечаток на жизни женщины. Это была мудрая, сильная и могущественная правительница, которую боялись враги и уважали одновременно.

Правила моления

Молится Святой необходимо каждый день утром в любой жизненной ситуации. Саму молитву нужно читать перед иконой. Намоленный образ станет мощным оберегом в доме, который будет отгонять чужое зло и нависшие над семьей беды. Перед тем, как приобрести святой лик и принести его домой, его обязательно нужно освятить в храме.

Икону стоить разместить в красном уголке дома, перед молитвой обязательно нужно зажигать свечу.

Чтобы равноапостольная Ольга быстрее откликнулась, стоит придерживаться таких рекомендаций:

остаться наедине и настроится на нужный лад;

просить только о чем-то значимом;

очистить свои помыслы;

произносить молитвенный текст от всего сердца, с непоколебимой верой и смирением в душе, вдумываясь в смысл слов;

не использовать в голосе требовательные нотки.

К молитвенным словам вы можете добавлять и свои собственные слова. Просить нужно не только за себя, но и о своих близких. Например, часто матери читают молитву святой Ольге о замужестве своих дочерей или о защите сыновей, так как они искренне любят их и хотят защитить своих детей.

Княгиня Ольга была волевой и сильной женщиной, она помогала людям при жизни, и продолжает им помогать и после своей смерти. За свои заслуги перед христианской церковью женщина была приравнена к апостолам Христа и получила звание равноапостольной.

Молитесь Святой, она обязательно услышит ваши просьбы и поможет избавиться от ваших напастей.

Источник: ikona-i-molitva.info