Загрызла насмерть йоркшира Симона сорвавшаяся с цепи собака в Бердске. Ее хозяева выплатили 15 тыс. рублей

В ходе суда ответчик признал вину и компенсировал стоимость погибшего терьера. И закрыл дыру в заборе — выход собаки на улицу. Пострадавшая бердчанка настаивает на ужесточении ответственности за питомцев. Как наказывают и куда жаловаться?

Большая собака загрызла маленького Симона

Поставлена точка в истории о растерзанном большой собакой маленьком йоркширском терьере Симоне в Бердске. Но осталось многоточие в вопросе ответственности владельцев домашних животных за своих питомцев.

Бердский городской суд 21 июля 2020 года прекратил гражданское дело по иску Ираиды к хозяевам пса, который загрыз ее Симона в октябре 2019 года. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 24 июля сама Ираида, ответчик в процессе судебного разбирательства добровольно выплатил 15 000 рублей — стоимость йоркшира. Хотя, конечно, по словам хозяйки погибшей собаки, потерю и эмоциональные переживания, не восполнить никакими деньгами.

Страшный день

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трагедия в семье Ираиды произошла 12 октября прошлого года. Она вывела своего терьера на прогулку — на поводке. Они гуляли на 11-м квартале недалеко от художественной школы «Весна».

— Я взяла Симона новорожденным щенком. Ему 1 октября исполнился год. Когда собака схватила моего Симона, я бросилась следом. Кричала. А собака добежала до своего дома, где бросил растерзанного терьера. Пес загрыз моего йоркшира насмерть. Эта здоровая черная собака, думаю, помесь овчарки с дворнягой, принадлежит хозяевам из частного дома, которые отпускают ее гулять одну. Они живут на соседней ул. Лазо, — поведала Ираида о страшном для себя дне.

Она полагает, что пса плохо кормят, поскольку он постоянно роется в помойке у мусорных контейнеров на 11-м квартале. Вероятно, голод спровоцировал такую агрессию цепной собаки. Сразу после гибели своего домашнего любимца Ираида обратилась в прокуратуру, администрацию Бердска и полицию. Сама нашла владельцев пса. Но те отмахнулись и не шли на контакт. Тогда она обратилась с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей, имущественного ущерба — 15 тыс. (стоимость терьера) и 3,5 тыс. рублей — расходы на установлении причин смерти Симона, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Ответчик не живет в частном доме, где сидит не цепи собака, — использует как дачу, поэтому, по мнению Ираиды, черный пес предоставлен сам себе.

— Как начался суд, в заборе на ул. Лазо тут же закрыли лаз, через который собака, сорвавшись с цепи, вылезала на улицу. Что им мешало сделать это раньше? И Роман, хозяин пса, признал свою безответственность, — рассказала Ираида.

И после того, как ответчик в ходе судебного разбирательства признал свою вину и согласился заплатить цену Симона, Ираида отозвала иск. Моральный вред, по ее мнению, было бы сложно доказать, поэтому она не стала настаивать.

Хозяин в ответе за тех, кого приручил

Ираида обрадовалась, когда в новостях услышала о том, что в работе заксобрания Новосибирской области находится законопроект об ответственности владельцев домашних питомцев. Ираида надеется, что закон все-таки примут.

— Прежде всего страдают собаки. Почему пес с ул. Лазо бегал на нашу помойку? Потому что его не кормили. Приедут на дачу раз в неделю, в бане попарятся и — все. А теперь, когда она сидит на цепи, приходится каждый день приезжать и кормить. Хочется, чтобы у людей включалась ответственность за своих питомцев. Ведь сколько угодно таких историй, когда привязывают собак и бросают. В этом случае хозяев нужно привлекать за жестокое обращение с животными. А что будет, когда такая одичавшая и голодна собака сорвется с привязи? Виноват хозяин, — категорична Ираида.

Вскоре после трагической гибели Симона у бердчанки появился Тишка — тоже йоркширский терьер, который, как и его предшественник, стал полноправным членом семьи.

— Я всегда мечтала иметь йоркшира. Симушка, конечно, был настоящим чудом — ласковый, веселый, здоровый. Я его так любила. Когда я его потеряла, у меня произошел стресс, — вспоминает бердчанка.

Административная безнаказанность

В 2019 году вступил в силу новый Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Он установил ряд правил по содержанию и выгулу собак, а также ввел ответственность для хозяев за их нарушение.

Впрочем, в Новосибирской области в июле 2019 года отменили некоторые статьи регионального закона об административной ответственности. Например, утратила силу статья о наказании за нарушение правил выгула домашних (сельскохозяйственных) животных. О чем руководитель бердской административно-технической инспекции Павел Дятлов уведомил Ираиду.

— Таким образом, в действиях владельца собаки отсутствует состав административного правонарушения, поскольку на момент рассмотрения материала действия владельца собаки перестали влечь ответственность, предусмотренную ч. 2.1 ст. 4.5 закона Новосибирской области об административных правонарушениях… Производство по делу не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае отмены закона, установившего административную ответственность, — пояснил начальник АТИ.

Но он подчеркнул, что в части, касающейся ответственности за уничтожение или повреждение чужого имущества, «все материалы направлены для рассмотрения в отдел МВД по городу Бердску».

Каждый регион сам устанавливает наказание за административные правонарушения. Например, в Москве за выгул собак без поводка в неположенном месте нарушитель заплатит до 2000 рублей, столько же, если пес справит нужду «где нельзя», и до 5000 рублей штрафа грозит хозяину собаки, если она нападет на человека или он выгуливает ее пьяным.

Накажут по новому закону

Согласно ч. 4 ст. 13 ФЗ №498, выгуливая собаку, ее хозяин должен обеспечить безопасность/сохранность граждан, других животных, имущества граждан и юрлиц. В следующей части этой же статьи перечислены конкретные обязанности владельцев собак: исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах, в помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах многоэтажек, на детских и спортплощадках. Убирать продукты жизнедеятельности животного (экскременты и пр.) на территориях общего пользования.

Гулять с питомцем в пределах места выгула собак, разрешенных местными органами власти. Осуществлять выгул потенциально опасных собак в наморднике и на коротком поводке, если это общественное место. На ее ошейнике должен быть номерной знак, который выдается в ветеринарной службе при регистрации (эти требования не распространяются на щенков до 3-х месяцев). Если специально отведенное место для выгула огорожено, намордник и поводок не понадобятся. Также они не нужны для небольших пород, к которым относятся собаки с весом до 5 кг.

Выходить с животными на улицу разрешено с 7.00 до 23.00. Если есть необходимость выйти в ночное время – тишина и покой соседей не должны быть нарушены. Нельзя выгуливать собак в состоянии алкогольного опьянения. Запрещено выгуливать собак на территории пляжей, кладбищ, детских площадок, образовательных объектов и медучреждений, где находятся дети, учреждений культуры, спорта, «массовых» мест.

Куда жаловаться на хозяина собаки

Если владелец животного не соблюдает правила, можно составить коллективную жалобу жильцов и направить ее в местную администрацию и участковому, рекомендует «Юрсовет».

— Будет лучше, если вы сможете зафиксировать факт нарушения на фото или видео. Так будет легче обосновать свои претензии. Показания свидетелей также могут выступать доказательствами по существу жалобы. Если вас покусала собака – обращайтесь в поликлинику, где выдадут справку, которую также нужно будет приложить к жалобе. Жалоба может быть написана и от одного лица, однако коллективные на практике оказываются куда более эффективными. Она составляется в двух экземплярах: один – направляется в компетентный орган, второй – остается у заявителей.