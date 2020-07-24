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50% заражений коронавирусом приходится на 3 страны, заявили в ВОЗ

13:30 24.07.2020 Фото: Pixabay
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что половина случаев заражений коронавирусом приходится на три страны. Об этом на брифинге в четверг, 23 июля, сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

50% заражений коронавирусом приходится на 3 страны, заявили в ВОЗ
Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии

«Хотя затронуты все страны, мы видим интенсивную передачу в относительно небольшой группе государств», — подчеркнул глава ВОЗ. По его словам, две трети случаев инфицирования приходятся всего на десять стран.

Гебреисус добавил, что наиболее эффективный инструмент в борьбе с пандемией коронавируса — активное участие населения: «[Необходимо] вовлечь отдельных лиц и общины в борьбу с рисками, которым они подвергаются. Мы призываем всех относиться к решениям о том, куда они направляются, что делают и с кем встречаются, как к решениям, от которых зависит их жизнь или смерть».

По данным на 23 июля, в мире насчитывается более 15,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 625 тысяч скончались, еще 8,7 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР. В десятке стран, наиболее пострадавших от пандемии, также находятся Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.

Источник: Лента

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