В состав бердского поискового отряда «Кондор» вошли две девушки и парень-новичок
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В состав бердского поискового отряда «Кондор» вошли две девушки и парень-новичок

1:19:187/24/2020
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Для медсестры Анжелики Багрицкой эта третья поездка в Тверскую область. Накануне выезда под ее руководством ребята обновили и заново укомплектовали походную аптечку, без которой поисковики никогда не выходят на раскоп.

— БОльшая часть медикаментов у нас хранится в городе Белый, но у одних уже истек срок годности, другие закончились, — говорит Анжелика. – Влет у нас уходят таблетки от кашля и противоаллергические препараты: то там пчела кого-то ужалила, то тут оса укусила. В прошлом году, к примеру, отряд шел на раскоп, нас обогнал дядька на велике. Он умудрился сбить улей и «удирал» от ос, которые неслись за ним целым роем. Естественно злые насекомые переключились на кондоровцев и всех покусали.

— Да и в поезде всякое бывает, — продолжает девушка. – То кипяток на себя кто-то прольет, то поранится.

На вопрос: «Сложно ли девчонкам жить среди парней, работать наравне с ними и обходиться без привычных благ цивилизации?» ответили, то ничуть.

— Даже в прошлом году, когда было очень холодно, дождь лил, ну просто не переставая, дискомфортно было лишь первые два дня, — говорят Надежда и Анжелика. – А потом мы втянулись и все пошло, как надо.

Если у девчонок уже есть опыт поисковой работы, то Роман Ленивцев отправляется в экспедицию впервые. При этом парень говорит, что нисколечко не волнуется.

— Мы прошли хорошую теоретическую подготовку, на зубок выучили, как действовать при обнаружении взрывоопасных предметов, соблюдать меры безопасности. Я готов, — резюмировал молодой человек.

Кондоровцы очень надеются, что в год 75-летия Великой Победы они обязательно отыщут останки солдат, погибших в самой кровопролитной войне ХХ века.

В 2019 году кондоровцы подняли и захоронили останки шестерых бойцов.
Напомню, в экспедицию 16 поисковиков отправятся 26 июля, домой вернутся 19 августа.

Источник: svidetel24.info

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