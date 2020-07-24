Партия «Родина» обратилась к прокурору региона по строительству полигона ТКО недалеко от Бердска
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Партия «Родина» обратилась к прокурору региона по строительству полигона ТКО недалеко от Бердска

1:56:587/24/2020
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Партийцы обеспокоены тем, что размещение экологически-вредного полигона на границе с нашим городом серьёзно снизит инвестиционную привлекательность санаторно-курортного направления.

— В связи с высоким социальным значением для жителей Бердска перспективы строительства на границе с Бердском и сомнениями в эффективности рассмотрения нашего обращения прокуратурой Искитимского района, просим Вас и Прокуратуру Новосибирской области взять ситуацию со строительством полигона на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 на контроль и применить все меры прокурорского реагирования в интересах сообщества Бердска, — в частности сообщают прокурору региона, государственному советнику юстиции 2 класса Якову Хорошеву партийные активисты «Родины» нашего города. — Местное отделение может констатировать высокий уровень протеста населения в связи с перспективой строительства полигона. В Бердске идёт самоорганизация граждан готовых самым решительным образом выступить против строительства полигона.

Главные опасения горожан в связи с перспективой размещения на границе с Бердском такого полигона — серьёзное ухудшение экологической обстановки, подчёркивается в обращении местного отделения партии «Родина».

— Это не только угроза жизни и здоровью горожан, но и снижение инвестиционной привлекательности муниципального образования Бердск. Одним из перспективных направлений (закреплённых в плане социального-экономического развития нашего города) является развитие санаторно-курортного сектора. А в случае размещения экологически-вредного полигона на границе с нашим городом, это серьёзно снизит инвестиционную привлекательность санаторно-курортного направления.

Письмо на имя прокурора региона партия «Родина» отправила ещё 17 июля. Буквально одновременно МинЖКХ региона распорядилось приостановить все работы на скандальной стройке до проведения экологической экспертизы.

— На данной территории сейчас однозначно не должно производиться никаких действий по строительству объекта в сфере обращения с ТКО. Проект строительства в обязательном порядке пройдёт государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган – Росприроднадзор, — отметил министр ЖКХ Денис Архипов и добавил: — Заключение данной экспертизы будет представлено общественности – это обязательное условие для принятия решения о строительстве .

Источник: svidetel24.info

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