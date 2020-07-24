Игорь Супрун — 20 лет на рынке мебели Бердска

По его словам, наибольшее значение имеет цель использования. В небольших квартирах и для жилых комнат вполне можно сделать выбор в пользу магазинной мебели и купить небольшой стеллаж, тумбу под телевизор, стол для компьютера или журнальный столик.



Игорь Супрун - кафе аэропорт Толмачево

Но все меняется, когда дело доходит до мебели для коммерческой недвижимости – офисов, ресторанов, магазинов и т.д. В этом случае огромную роль играет индивидуальный подход к каждому заказу. Хороший производитель всегда произведет замер помещения, составит дизайн-проект и согласует его с заказчиком, чтобы мебель идеально вписалась в помещение и по размерам, и по конфигурации, и по дизайну.

Так, если вам нужна стандартная барная стойка или буфет для кафе или бара, Игорь Супрун рекомендует обращаться в компанию, которая производит мебель, а не в магазин с готовой продукцией. Потому что так вы сможете поучить изделие, в котором под вас подбирается каждая деталь: несущий металлический каркас и столешницы (гостевая и рабочая), фасад и его декор, полки в нужном количестве, зеркала, крепления для посуды и т.д. Все, что вам нужно, будет выполнено быстро и строго в соответствии с вашими запросами. Так, например, барная стойка может скрыть от глаз посетителя работу бармена, но в тоже время дает гостю полноценно отдыхать. Кроме того, конструкция мебели, сделанной на заказ для вашего помещения, позволяет разграничить пространство помещения, зонировать его.

С чего все началось?

Мы выбрали в качестве эксперта Игоря Сурпруна, поскольку его компания производит мебель по индивидуальным проектам для магазинов, кафе, баров и ресторанов на территории Новосибирской области на протяжении уже 20 лет.



Игорь Супрун - бар Шашлвкофф

Начинал Игорь Супрун в Искитиме с небольшого производства плетеной мебели. Это были кресла-качалки, стулья и столики для веранд и балконов. Затем он начал продавать эту мебель местным кафе и ресторанам, а после добрался и до Бердска, где небольшой бизнес начал расти за счет заведений на Бердском заливе. Плетеную мебель от Игоря Супруна в Бердске сегодня можно встретить практически в каждом санатории, детском лагере, спа-центре залива. Разумеется, Новосибирск не мог остаться в стороне и добавился на карту заказов компании Игоря Супруна практически сразу после запуска полноценной автоматизированной линии, которая позволила расширить товарную линейку. Теперь компания начала производить мебель для баров и ресторанов не только из ротанга, но и из других материалов – ДСП, дерева, пластика и т.д. Всего за несколько лет компании Игоря Супруна удалось стать лидером мебельного производства для коммерческих объектов в Новосибирской области.

Как устроено производство мебели на фабрике Игоря Супруна в Бердске?

На производстве используются новейшие технологии и современные материалы. Цех оборудован станками итальянского, немецкого и российского производства, что позволяет изготавливать комбинированные заказы – мебель может производиться из деревоплиты, пластика, ламината, а также натурального дерева. Клиентами производственного предприятия Игоря Супруна являются крупные компании из Новосибирска, Бердска и Искитима: хлебный завод Восход, сеть аптек Мелодия здоровья, компания FoodMaster, сеть супермаркетов Мегас, обувная компания Вестфалика, сеть пекарен BonApe, сеть баров Шашлыкоff, караоке-бар Ухо и Медведь, сеть кофеен Чашка Кофе и т.д.



Игорь Супрун - гардеробная

Игорь Супрун считает, что мебель для ресторанов баров и кафе должна не только формировать стиль заведения, но и задавать атмосферу и общее настроение интерьеру. Кроме того, такая мебель должна быть не только красивой, но и очень выносливой, ведь в таких заведениях обычно большой поток посетителей. Именно поэтому хороший производитель должен выбирать максимально износостойкие и прочные материалы.

Три правила правильного подбора мебели от производителя из Искитима Игоря Супруна:

Уделите внимание материалам. Столешницы, стулья и другие рабочие поверхности должны быть изготовлены из максимально надежных материалов.

Главное – функционал и удобство всей мебели. И сотрудникам, и гостям должно быть комфортно пользоваться мебелью, установленной в вашем заведении.

Не занимайтесь отсебятиной – обратитесь к специалистам. Это позволит вам сэкономить кучу времени и избежать ошибок при сборке и размещении мебели.

Компания индивидуального предпринимателя Игоря Супруна в Новосибирске, Бердске и Искитиме производит мебель для коммерческих помещений с учетом любых требований клиентов. Заказы адаптируются под потребности бизнеса и позволяют использовать помещения максимально эффективно. Клиенты ИП Игоря Супруна могут быть уверены, что аналогичной мебели больше нигде нет. Сайт компании — http://www.starling-nsk.ru/