Заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае Дегтярев

При этом прокомментировать, стоит ли ожидать уголовных дел в отношении некоторых участников митингов, он отказался. «По поводу каких-то дел я не могу комментировать, не имею, к сожалению, отношения», — подчеркнул Дегтярев.

Михаил Дегтярев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.

«То, что есть оперативные данные — это правда. Мы собирались в первый день (первый день работы в качестве врио в регионе — ИФ) со всеми руководителями органов — и полиции, и прокуратуры и ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета. Обменялись информацией по криминогенной обстановке. Она в целом спокойная в крае», — сказал Дегтярев журналистам во время посещения лицея «Звездный » в пятницу.

«Но есть опасность некоторых провокаций. Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие. По возможности заняться своими делами, соблюдать социальную дистанцию», — заявил врио хабаровского губернатора.

При этом прокомментировать, стоит ли ожидать уголовных дел в отношении некоторых участников митингов, он отказался. «По поводу каких-то дел я не могу комментировать, не имею, к сожалению, отношения», — подчеркнул Дегтярев.

Накануне, 23 июля, Дегтярев отказался выходить к участникам несанкционированных акций в Хабаровске, которые выступают в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. «Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами», — сказал Дегтярев журналистам в четверг после визита в краевую больницу.

20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и предложил должность врио губернатора края депутаты Госдумы от ЛДПР Дегтяреву. Тот на следующий день приехал в Хабаровск. Он заявил, что готов к открытому общению с жителями, но требование уехать обратно отклонил, заявив, что ему «нужно работать». Еще он пообещал завоевывать доверие людей «каждодневной работой, открытостью, общением», а также придать краю «тяжеловесность» в общении с федеральным центром.

Источник: Интерфакс