Заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае Дегтярев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.
«То, что есть оперативные данные — это правда. Мы собирались в первый день (первый день работы в качестве врио в регионе — ИФ) со всеми руководителями органов — и полиции, и прокуратуры и ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета. Обменялись информацией по криминогенной обстановке. Она в целом спокойная в крае», — сказал Дегтярев журналистам во время посещения лицея «Звездный » в пятницу.
«Но есть опасность некоторых провокаций. Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие. По возможности заняться своими делами, соблюдать социальную дистанцию», — заявил врио хабаровского губернатора.
При этом прокомментировать, стоит ли ожидать уголовных дел в отношении некоторых участников митингов, он отказался. «По поводу каких-то дел я не могу комментировать, не имею, к сожалению, отношения», — подчеркнул Дегтярев.
Накануне, 23 июля, Дегтярев отказался выходить к участникам несанкционированных акций в Хабаровске, которые выступают в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. «Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами», — сказал Дегтярев журналистам в четверг после визита в краевую больницу.
20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и предложил должность врио губернатора края депутаты Госдумы от ЛДПР Дегтяреву. Тот на следующий день приехал в Хабаровск. Он заявил, что готов к открытому общению с жителями, но требование уехать обратно отклонил, заявив, что ему «нужно работать». Еще он пообещал завоевывать доверие людей «каждодневной работой, открытостью, общением», а также придать краю «тяжеловесность» в общении с федеральным центром.
Источник: Интерфакс
...................
Но, что больше всего пугает в этих двух режиссированных историях, так это то, что элемент теракта всё же обыгрался. А это говорит о том, что для снижения градуса протеста, могут использовать даже не стройные колонны из сотен “росгвардейцев” и водомёты, а всего на всего один теракт. Кровавый, шокирующий, деморализующий теракт.
......................
К слову сказать, намедни, в сеть попал преинтереснейший документ, а именно – представители “Росгвардии” запросили ключи от крыши бывшего Дома моделей в Хабаровске, по улице Гоголя, 27, где планировали провести акцию запуска бумажных журавлей.
А потому, можно смело констатировать целый ряд очень опасных триггеров, фиксируемых в Хабаровске. Триггеров, которые нам очень знакомы, и которые предшествуют акциям силовиков.
\17 июл, 2020 в 17:38\
из сети