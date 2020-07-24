41 день на карантине просидела 24-летняя Кристина из Бердска. Третий анализ потеряли, а у второго анализа оказался неверный результат

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская взяла ситуацию под личный контроль и через 4 дня девушка уже вышла с карантина: был готов анализ нового теста.

За 4 дня — и мазок, и его результат, и закрытый больничный — вот что бывает. когда за дело берется главврач ЦГБ

Кристина провела на самоизоляции из-за коронавируса 41 день: первый тест на коронавирус показал у нее положительный результат, второй также показал зараженность COVID-19, а третьего она ждала уже больше двух недель. На 37-ой день 24-летняя жительница Бердска обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» — 17 июня.

Сразу же после публикации с редакцией связалась главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Она получила номер телефона больной и связалась уже непосредственно с ней.

— Мне в тот же день позвонила главврач ЦГБ, она мне рассказала, что, во-первых, мой третий тест потеряли, а во-вторых, у моего второго теста ошиблись с результатом: он не положительный, а отрицательный. У меня очень быстро взяли четвертый тест, отвезли его в Новосибирскую областную поликлинику, и уже во вторник, 21 июля, у меня на руках был отрицательный тест и закрытый больничный. Мне прямо дали справку, что этот тест отрицательный. У меня на 41 день закончилась самоизоляций. Целый 41 день – это рекорд, наверное! – рассказывает Кристина.

Неизвестно, сколько бы еще могла ждать героиня потерянного третьего теста, но эта история доказывает, что с тестами на коронавирус не все так гладко, бывают и ошибки и банальные потери анализа. Главное – как быстро и оперативно реагируют врачи на проблему после публикации и как быстро эти недостатки системы могут быть устранены. Как показала история Кристины – за 4 дня.