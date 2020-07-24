24.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Заявил о попытках раскачать ситуацию извне в Хабаровском крае Дегтярёв

17:15 24.07.2020 Фото: pixabay.com
0

Ссылаясь на неопровержимые данные из правоохранительных органов, Дегтярёв заявил, что митинги организуют иногородние и иностранные граждане.

Заявил о попытках раскачать ситуацию извне в Хабаровском крае Дегтярёв
В ходе массовых акций протеста, которые проходят в Хабаровском крае в поддержку бывшего губернатора региона, возможны провокации

В ходе массовых акций протеста, которые проходят в Хабаровском крае в поддержку бывшего губернатора региона, возможны провокации

Об этом сегодня, 24 июля, во время посещения лицея «Звездный» в Хабаровске предупредил врио главы края Михаил Дегтярёв.
Он отметил, что изначально несанкционированные акции протесты в поддержку Фургала имели стихийных характер.

«Это была горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора», — отметил Дегтярёв.

Однако теперь ситуация меняется. По словам врио губернатора края, появляются люди, которые готовы идти на провокации с целью обострить ситуацию в крае. Ссылаясь на неопровержимые данные из правоохранительных органов, Дегтярёв заявил, что митинги организуют иногородние и иностранные граждане.

«Это хабаровчане в большинстве своем, но там есть много иногородних и иностранных граждан», — подчеркнул глава региона.

«Кто-то [из иностранных граждан] остался в Москве, организовывал там митинги и беспорядки, появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае, они сюда прилетели. Региональное сообщение сохраняется. Этот вопрос очевиден», — подчеркнул Дегтярёв.

Массовые акции протеста в Хабаровском крае начались после задержания 9 июля губернатора региона Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке. Митинги продолжаются уже почти две недели.

Источник: ИА REGNUM

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны с ним?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗапускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
18:11 24-07-2020
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Дату начала полетов за границу из России назвал Мишустин
18:07 24-07-2020
Дату начала полетов за границу из России назвал Мишустин
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
18:06 24-07-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Лишили сана призывавшего на видео Путина передать ему власть Схимонаха Сергия
18:00 24-07-2020
Лишили сана призывавшего на видео Путина передать ему власть Схимонаха Сергия
Массовая бойня выходцев из Армении и Азербайджана произошла в Москве
17:45 24-07-2020
Массовая бойня выходцев из Армении и Азербайджана произошла в Москве
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 6
17:41 24-07-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске
БердскОбнимала пациенток и успокаивала истерики: Как лечат от COVID-19 в госпитале Бердска с благодарностью доктору Марине Илющенко, рассказала переболевшая Надежда Мочалова
17:30 24-07-2020
Обнимала пациенток и успокаивала истерики: Как лечат от COVID-19 в госпитале Бердска с благодарностью доктору Марине Илющенко, рассказала переболевшая Надежда Мочалова
БердскМинистр ЖКХ Архипов: исключат полигон ТКО около свалки Бердска в терсхеме только в случае отрицательных заключений госэкспертиз 3
17:27 24-07-2020
Министр ЖКХ Архипов: исключат полигон ТКО около свалки Бердска в терсхеме только в случае отрицательных заключений госэкспертиз
БердскПосле истории о жизни парализованного Сергея Штаева в свинарнике, Минтруда Новосибирской области прибыло с проверкой в пансионат им. Калинина в Бердске
17:15 24-07-2020
После истории о жизни парализованного Сергея Штаева в свинарнике, Минтруда Новосибирской области прибыло с проверкой в пансионат им. Калинина в Бердске
Заявил о попытках раскачать ситуацию извне в Хабаровском крае Дегтярёв
17:15 24-07-2020
Заявил о попытках раскачать ситуацию извне в Хабаровском крае Дегтярёв