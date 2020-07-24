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Запретил работать АО «Сибирский Антрацит» 3 месяца на Елбашинском отвале после гигантского обвала горной породы суд Искитимского района

16:45 24.07.2020, Алина Максимова
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Предприятию назначили наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению работ по отвалообразованию на части одного из отвалов в радиусе 250 метров от верхней бровки отвала, образовавшейся вследствие деформации основания отвала.

Запретил работать АО Сибирский Антрацит 3 месяца на Елбашинском отвале после гигантского обвала горной породы суд Искитимского района
Деформация произошла на площадях, предназначенных для ведения горных работ

Решением суда приостановлена деятельность Акционерного общества «Сибирский Антрацит» по отвалообразованию на одном из отвалов.

Как сообщает пресс-служба Искитимского районного суда, постановлением от 23 июля 2020 года Акционерное общество «Сибирский Антрацит» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Акционерному обществу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению работ по отвалообразованию на части одного из отвалов в радиусе 250 метров от верхней бровки отвала, образовавшейся вследствие деформации основания отвала, входящий в состав опасного производственного объекта (угольного разреза) на срок 90 суток.

Напоминаем, что грязевой сель по мнению жителей села Елбаши рядом с которым сошел грязевой сель был высотой с 9-ти этажное здание. По словам елбашинцев, затоплены посевы, а машина рыбаков и вовсе утонула.Факт утонувшей машины подтвердил сайту “Весь Искитим” владелец-рыбак, но детали он не захотел рассказывать.

Также по фотографиям очевидцев с места событий, можно заметить, что сильный грязевой сель от угледобывающего предприятия засыпал БелАЗ весом 100 тонн

Запретил работать АО Сибирский Антрацит 3 месяца на Елбашинском отвале после гигантского обвала горной породы суд Искитимского района
На фото видно, как большая машина БЕЛАЗа находится в отвале сошедших пустых пород

Источник: Весь Искитим

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