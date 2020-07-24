Запретил работать АО «Сибирский Антрацит» 3 месяца на Елбашинском отвале после гигантского обвала горной породы суд Искитимского района

Решением суда приостановлена деятельность Акционерного общества «Сибирский Антрацит» по отвалообразованию на одном из отвалов.
Как сообщает пресс-служба Искитимского районного суда, постановлением от 23 июля 2020 года Акционерное общество «Сибирский Антрацит» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Акционерному обществу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению работ по отвалообразованию на части одного из отвалов в радиусе 250 метров от верхней бровки отвала, образовавшейся вследствие деформации основания отвала, входящий в состав опасного производственного объекта (угольного разреза) на срок 90 суток.
Напоминаем, что грязевой сель по мнению жителей села Елбаши рядом с которым сошел грязевой сель был высотой с 9-ти этажное здание. По словам елбашинцев, затоплены посевы, а машина рыбаков и вовсе утонула.Факт утонувшей машины подтвердил сайту “Весь Искитим” владелец-рыбак, но детали он не захотел рассказывать.
Также по фотографиям очевидцев с места событий, можно заметить, что сильный грязевой сель от угледобывающего предприятия засыпал БелАЗ весом 100 тонн
Источник: Весь Искитим