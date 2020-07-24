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Забили до смерти фронтовичку ради 100 тыс. рублей и получили 12 и 16 лет колонии

21:20 24.07.2020 Фото: СК РФ
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Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов, успев дать следователю показания. Вину в совершении преступления ни один из обвиняемых не признал.

Забили до смерти фронтовичку ради 100 тыс. рублей и получили 12 и 16 лет колонии
Женщину на месте преступления обнаружил сын

Доказательства собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области, признаны достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя и жителя города Омска, совершивших разбойное нападение на ветерана Великой Отечественной войны. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей) и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с проникновением в жилище).

По версии следствия, в июле 2019 года в городе Окуловка Новгородской области обвиняемые проникли в дом к ветерану, попросив воды, где напали и избивали её, требуя деньги, причинив телесные повреждения средней тяжести. Затем похитили 100 тысяч рублей и скрылись. Женщину на месте преступления обнаружил сын, который вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов, успев дать следователю показания. Вину в совершении преступления ни один из обвиняемых не признал.

Кроме того, один из обвиняемых в поселке Крестцы Новгородской области похитил цифровой спутниковый приемник, игровую приставку и другое имущество на общую сумму около 30 тысяч рублей.

Приговором суда им назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Источник: Следком

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