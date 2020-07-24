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После истории о жизни парализованного Сергея Штаева в свинарнике, Минтруда Новосибирской области прибыло с проверкой в пансионат им. Калинина в Бердске

17:15 24.07.2020, Алиса Ершова Фото: Мария Штаева
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Минтруда обнаружило нарушение в отделении №4 — свинарнике — пансионата имени Калинина, но расположения свинарника рядом с домом престарелых соответствует нормативам.

После истории о жизни парализованного Сергея Штаева в свинарнике, Минтруда Новосибирской области прибыло с проверкой в пансионат им. Калинина в Бердске
Проведет комплексную проверку Минтруда по свинарнику в пансионате имени Калинина

История о свинарнике, в котором живут инвалиды и об их условиях работы и проживания не могла оставить равнодушным и министерство труда. По запросу, отправленному 23 июля, уже на следующий день пришел ответ с комментарием министерства труда и социального развития насчет всех нарушений в отделении №4.

Министерство сообщило, что по факту публикации статьи в редакции «Курьер. Среда. Бердск» ситуация в пансионате ветеранов труда имени Калинина была взята под их особый контроль, так как этот дом престарелых является их подведомственным учреждением. В оперативном порядке в пансионат была направлена комиссия.

— По итогам проведенной проверки рабочей комиссией вынесены отдельные замечания в части организации деятельности отделения трудовой реабилитации. Руководству учреждения дано указание устранить выявленные замечания в течение недели. В ближайшее время дополнительно будет проведена комплексная выездная проверка учреждения по всем направлениям деятельности, — сообщило министерство труда и социального развития 24 июля.

О значительном отдалении отдаления №4 от отделения №1 и расположения отделения №4 на свиноферме Минтруд отозвался, что подобное расположением соответствует действующим нормативам. Свинарник, по словам заместителя министра труда, находится на достаточном расстоянии от основного корпуса.

— Отметим, что в ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» проживают граждане пожилого возраста и инвалиды, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию. Среди них есть люди со сложными судьбами, в том числе неоднократно имеющие судимость, которые не всегда соблюдают правила внутреннего распорядка, допускают злоупотребление спиртными напитками, вступают на этом фоне в конфликт с персоналом, — прокомментировало министерство труда существующую ситуацию, изложенную в статье.

Также Минтруда рассказало, что действительно на территорию отделений не пускают посторонних: несмотря на окончание самоизоляции, объявленное губернатором Андреем Травниковым 1 июля 2020 года, на территории стационаров, подведомственных министерству труда, режим карантина сохранен до 15 сентября 2020 года. На основе этого правила проход посторонних на территорию корпуса действительно запрещен, равно как и встречи родственников с пенсионерами и инвалидами, проживающими в пансионате ветеранов труда имени Калинина.

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От редакции

Пансионат рядом со свинофермой - нормально?

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