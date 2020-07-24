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Лишили сана призывавшего на видео Путина передать ему власть Схимонаха Сергия

18:00 24.07.2020 Фото: pixabay.com
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В решении Епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита.

Лишили сана призывавшего на видео Путина передать ему власть Схимонаха Сергия
В решении Епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана.

В решении Епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова).

Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением.

В заключительной части судебного решения говорится, что «своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года».

Источник: patriarchia.ru

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