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Массовая бойня выходцев из Армении и Азербайджана произошла в Москве

17:45 24.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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У одного задержанного — резаная рана плеча. На месте происшествия сотрудниками полиции задержаны и для дальнейшего разбирательства доставлены в ОМВД 13 человек.

Массовая бойня выходцев из Армении и Азербайджана произошла в Москве

У одного из задержанных диагностирована резаная рана плеча.

Полицейские задержали 13 человек после массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что на пересечении улиц Люблинская и Нижние Поля более 20 человек подрались. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что на пересечении Перервинского бульвара с улицой Перерва между гражданами произошел конфликт. На месте происшествия сотрудниками полиции задержаны и для дальнейшего разбирательства доставлены в ОМВД 13 человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, у одного задержанного — резаная рана плеча. По факту произошедшего полиция Москвы проводит проверку.

Как заявил источник в правоохранительных органах ТАСС, в драке принимали участие выходцы из Азербайджана и Армении, сейчас устанавливаются все участники.

Источник: ТАСС

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