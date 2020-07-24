Три дня выбирать депутатов заксобрания Новосибирской области в сентябре 2020 разрешил ЦИК

С 11 по 12 сентября будет организовано досрочное голосование, а 13 сентября будет основным днем, заявила Элла Памфилова. Возможно, разрешать голосовать во дворах, как по поправкам в Конституцию.

Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.

«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование», — сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Она отметила, что в порядке досрочного голосования предусмотрена возможность проведения такого голосования в помещениях с 8 до 20 часов 11 сентября и 12 сентября. «То есть полноценно 12 часов [работы участков]», — добавила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что около 49 тыс. помещений для голосования по всей России располагаются в зданиях различных общеобразовательных учреждений. «Мы провели анализ возможности загрузки таких помещений в эти дни. Регионы, где на единый день голосования назначены довыборы депутатов Госдумы, региональные выборы и выборы в органы местного самоуправления, столиц субъектов. Это около 19 тыс. участков будут располагаться в образовательных учреждениях», — отметила Памфилова.

Она заявила, что голосование в течение трех дней на выборах в сентябре должно обязательно применяться в 41 регионе РФ. «Мы не берем все регионы, у нас разного рода кампании будут проходить в 83 регионах. Но мы разработали и предлагаем принять этот порядок [досрочного голосования 11 и 12 сентября] для 41 региона», — сказала Памфилова. По ее словам, обязательно «в этом 41 из 83 регионов порядок о досрочном голосовании должен быть применен на довыборах депутатов Госдумы, выборах высших должностных лиц субъектов РФ, основных выборах депутатов законодательных и представительных органов власти субъектов РФ и основных выборах в органы местного самоуправления в столицах субъектов РФ».

Резерв наблюдателей

ЦИК предложит партиям и кандидатам создать резерв наблюдателей на сентябрьских выборах, которые пройдут в течение трех дней.

Памфилова напомнила, что действующая норма закона позволяет партии или кандидату назначить не более двух наблюдателей в одну избирательную комиссию. Однако, констатировала Памфилова, эта норма работала при голосовании в течение одного дня.

«Мы предложили норму: создаем резерв наблюдателей, даем партиям и кандидатам возможность не ограничиться фамилиями двух человек, но составить списки, резерв, они [эти наблюдатели] будут иметь право взаимозаменять друг друга, чтобы на протяжении всех трех дней и при всех формах голосования кандидат и партия имели право направить наблюдателей», — пояснила Памфилова.

Видеонаблюдение

Памфилова заявила, что видеонаблюдение за ходом голосования на выборах в сентябре будет работать практически во всех регионах.

«Сейчас у нас в тех регионах, где пройдут выборные кампании [в сентябре], практически везде видеонаблюдение предполагается. Там осталось несколько регионов, где этот вопрос завершается, будет обязательно [видеонаблюдение]», — сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Она добавила, что качество видеонаблюдения «будет не хуже, чем на общероссийском голосовании, а где-то даже и лучше».

Как ранее поясняла Памфилова, законодательство наделяет ЦИК правом при определенных условиях, например, исходя из ситуации с пандемией, вносить изменения в процедуру голосования своим постановлением и определять порядок голосования. Таким образом, по ее словам, Центризбирком может разрешить провести выборы в сентябре в течение нескольких дней, для этого нет необходимости корректировать законодательство.

Голосование на придомовых территориях

ЦИК ужесточит требования к оборудованию мест для проведения досрочного голосования на придомовых территориях на выборах в сентябре, которые пройдут в течение трех дней.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК призывает регионы «не злоупотреблять этой формой голосования и ограничить ее [применение] только там, где есть крайняя необходимость, большой запрос и все условия». «Чтобы ограничить, упорядочить (применение этой формы голосования — прим. ТАСС) и обеспечить все необходимые нормы, мы ужесточаем требования к оборудованию места для досрочного голосования на придомовых территориях», — подчеркнула Памфилова.

По ее словам, место, предназначенное для такого голосования, «должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивалась тайна голосования, максимальное удобство для избирателей и безопасность».

Как отметила Памфилова, требуется организовать место для тайного голосования, где будут «переносная ширма, настольная ширма или кабина для тайного голосования, места для выдачи бюллетеней, информационные материалы, необходимые письменные принадлежности, места для размещения членов комиссий и наблюдателей и так далее». «Также с учетом погодных и климатических условий рекомендуется использование легких конструкций — тентов, навесов, которые обеспечат защиту от возможных осадков», — продолжила она.

Кроме того, обратила внимание глава ЦИК, «при применении этой нормы досрочного голосования члены комиссий должны иметь список избирателей, участников референдума».

Еще одно требование ЦИК распространяется на досрочное голосование всех видов. Как пояснила Памфилова, «его проводят не менее двух членов [участковых избирательных] комиссий с правом решающего голоса при наличии не менее двух наблюдателей, в крайних, исключительных случаях — один член комиссии».

Работа членов УИК

Лишь малая часть членов участковых избирательных комиссий (УИК) выразила неготовность работать на сентябрьских выборах в течение нескольких дней, у них есть право выйти из состава комиссий.

«У нас свыше 900 тысяч членов УИК, широкое представительство более четырех десятков партий, общественных объединений. Из этого количества менее двух тысяч тех, кто выступал с воззванием, что не надо этого (проводить выборы в течение нескольких дней — прим. ТАСС) делать, это малая часть», — заявила глава комиссии.

Памфилова обратила внимание, что у членов УИК, не готовых работать на голосовании несколько дней, есть право выйти из состава комиссий. «У них есть право, если это (такая форма работы — прим. ТАСС) категорически для них невозможно, выйти из состава комиссий», — пояснила она.

«В любом случае большинство членов избирательных комиссий понимают эту задачу, понимают, что мы работаем в интересах наших избирателей», — уверена глава ЦИК. «Да, мы много усилий приложили во время общероссийского голосования, это был непростой труд, и сейчас придется потрудиться, но мы знаем, ради чего это делаем — ради удобства и безопасности наших избирателей», — добавила она.

Как ранее поясняла Памфилова, законодательство наделяет ЦИК правом при определенных условиях, например, исходя из ситуации с пандемией, вносить изменения в процедуру голосования своим постановлением и определить порядок голосования. Таким образом, по ее словам, Центризбирком может разрешить провести выборы в сентябре в течение нескольких дней, для этого нет необходимости корректировать законодательство. На заседании комиссии в пятницу председатель Центризбиркома объявила о планах провести сентябрьские выборы 11-13 сентября.

В сентябре выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний.

КОИБ в основной день голосования

Памфилова заявила, что комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут работать на избирательных участках только в основной день голосования 13 сентября, в дни досрочного голосования 11 и 12 сентября они задействованы не будут.

«По поводу применения комплексов обработки избирательных бюллетеней. Они у нас максимально все задействованы будут, но исключительно 13 сентября», — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в пятницу.

По ее словам, так было и при проведении общероссийского голосования по конституции. «Поскольку там программа такая на один день, перезалить ее дороже стоит», — отметила глава ЦИК.

Как ранее поясняла Памфилова, законодательство наделяет ЦИК правом при определенных условиях, например, исходя из ситуации с пандемией, вносить изменения в процедуру голосования своим постановлением и определять порядок голосования. Таким образом, по ее словам, Центризбирком может разрешить провести выборы в сентябре в течение нескольких дней, для этого нет необходимости корректировать законодательство.

Сентябрьские выборы

Как ранее поясняла Памфилова, законодательство наделяет ЦИК правом при определенных условиях, например, исходя из ситуации с пандемией, вносить изменения в процедуру голосования своим постановлением и определять порядок голосования. Таким образом, по ее словам, Центризбирком может разрешить провести выборы в сентябре в течение нескольких дней, для этого нет необходимости корректировать законодательство.

На заседании комиссии в пятницу председатель Центризбиркома объявила о планах провести сентябрьские выборы 11-13 сентября. Она пояснила, что 11-12 сентября будет проводиться досрочное голосование, а основным днем будет 13 сентября. На этот день, согласно закону, приходится единый день голосования, который ежегодно проводится во второе воскресенье сентября, а в год выборов депутатов Госдумы — в третье.

В сентябре выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Источник: ТАСС