Путин поручил создать на Алтае национальный парк «Салаир» до 1 октября 2020

Ответственными за исполнение президентского поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Владимир Путин поручил создать в Алтайском крае национальный парк «Салаир»

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Алтайском крае национальный парк «Салаир».

Перечень поручений президента по итогам встречи с участниками акции «МыВместе», состоявшейся 26 июня, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации подготовить при участии правительства Алтайского края и издать нормативный правовой акт, предусматривающий создание на территории Алтайского края национального парка «Салаир», — говорится в перечне поручений.

Срок выполнения поручения — 1 октября 2020 года, ответственные — премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.