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Рекордно снизил ключевую ставку до 4,25% Банк России

18:59 24.07.2020 Фото: Википедии
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Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным, считают в Центробанке.

Рекордно снизил ключевую ставку до 4,25% Банк России
В июне ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 4,5 процента годовых

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25 процента годовых, обновив ее исторический минимум.

«Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным», — говорится в пресс-релизе регулятора.

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В июне ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 4,5 процента годовых.

Целесообразность дальнейшего снижения регулятор намерен оценивать на ближайших заседаниях. Решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Аналитики, опрошенные РИА Новости, ожидали очередного снижения, однако не могли прийти к единому мнению, будет это только 25 базисных пунктов или сразу 50. В пользу снижения, по их словам, свидетельствовали такие факторы, как отклонение инфляции вниз от цели в четыре процента, низкий потребительский спрос и слабые темпы восстановления экономики. Некоторые аналитики не исключали, что регулятор может сохранить ставку.

Рубль спокойно отреагировал на решение Центробанка. К 13:40 мск курсы доллара и евро повышались на 14 копеек: американская валюта достигла 71,61 рубля, а европейская — 83,01 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,09 процента, до 2849,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65 процента, до 1253,39 пункта.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

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