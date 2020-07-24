Разбил шедевр XVIII века ребенок в Царском Селе. Родители оплатят реставрацию

Гуляющий по музею-заповеднику мальчик уронил бюст умирающего гиганта. При падении пострадала также колонна Камероновой галереи.

Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе

В музее-заповеднике «Царское Село» ребенок сбросил с пьедестала «Бюст умирающего гиганта» XVIII века. Бюст получил серьезные повреждения.

Сотрудники музея-заповедника выяснили, что мальчик прогуливался по парку вместе с родителями и братом. По словам отца юного посетителя, бюст был поврежден по неосторожности. На месте происшествия был составлен акт, в котором сотрудники зафиксировали сколы и трещины. Самой опасной была признана горизонтальная трещина по окружности головы.

Также во время падения пострадала колонна Камероновой галереи. Родителям предстоит оплатить реставрационные работы.