Кремль не верит в организацию митингов в защиту Фургала из-за рубежа

Песков подчеркнул, что такие акции как в Хабаровске являются питательной средой для квазиоппозиционеров и дебоширов. А правоохранители «делают свою работу корректно и правильно».

Дмитрий Песков заявил, что митинги в Хабаровске не были организованы из-за рубежа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что митинги в Хабаровском крае не были организованы из-за рубежа, но они являются питательной средой для квазиоппозиционеров и дебоширов.

«Эти продолжающиеся акции, конечно, являются питательной почвой для разных квази или псевдооппозиционеров, дебоширов, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели», — заявил представитель Кремля в пятницу.

Однако, по его мнению, «в целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя». «Мы об этом и не говорили, но то, что со временем к этим акциям присоединились эти элементы, это однозначно», — отметил Песков. Он заверил: «Никто этого не допустит».

Представитель Кремля отметил, что «правоохранители на месте делают свою работу, причем, делают весьма корректно и правильно».