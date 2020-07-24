Когда введут дистанционное обучение в школах Новосибирской области?

Дистанционный формат позволит ученикам присутствовать на уроках, даже во время болезни

В школах Новосибирской области могут появиться дни, когда уроки будут проходить в онлайн-формате. Однако введение такого дистанционного обучения ожидается не ранее чем через два года. Ближайший учебный год планируют начать 1 сентября и с традиционной формы образования.

Нововведения появятся в маленьких школах, где не всем классам хватает кабинетов:

— Возможно, что в школах Новосибирска с высокой загрузкой придется часть учебных предметов или дней переводить в дистанционный режим. То есть это не полная дистанционная неделя, а 1–2 дня в неделю. Для того, чтобы у каждого ученика был свой класс. Смешанная система коснется тех школ, где по изначальному проекту очень много детей и классно-урочная система не позволит обеспечить каждый класс кабинетом. Никакого полного формата дистанционного обучения не будет, ничто не заменит реальной системы обучения, — рассказал на пресс-конференции 24 июля министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

По его словам, дистанционный формат позволит ученикам присутствовать на уроках, даже во время болезни.

Учебный год-2020 в школах региона начнется 1 сентября очно, но школьников ждут небольшие изменения, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».