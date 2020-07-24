Погибли в страшном ДТП у «Бирюзовой Катуни» два сотрудника больницы. Hyundai Avante раздавил ВАЗ

Ночью иномарка выехала на встречку на трассе в Алтайском крае и не оставила шансов водителю и пассажиру отечественного авто.

Два сотрудника майминской больницы погибли в страшном ДТП у «Бирюзовой Катуни»

Ночью 24 июля на территории Алтайского района Алтайского края произошло страшное ДТП, котором погибли два жителя Республики Алтай. Трагедия произошла на 45-м км автодороги Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь.

Виновником ДТП стал житель края 1999 года рождения, управлявший автомобилем Hyundai Avante. Именно он, двигаясь со стороны села Ая в направлении Бирюзовой Катуни, по данным Главного управления МВД по Алтайскому краю, внезапно выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093.

Удар был настолько сильным, что водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1983 года рождения, и его пассажир, мужчина 1978 года рождения, погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По данным «Новостей Горного Алтая», погибшие – сотрудники Майминской районной больницы: врач ультразвуковой диагностики и системный администратор.

Водитель Hyundai Avante выжил, с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.