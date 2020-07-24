Орудует автомобильный вор на парковке возле «Астора» в Бердске
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Орудует автомобильный вор на парковке возле «Астора» в Бердске

8:01:057/24/2020
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Полиция Бердска просит помощи в опознании личности мужчины.

 

Кража произошла в течение получаса ещё в июне. Как сообщила дознаватель бердского отдела полиции Ирина Покровская, неизвестный мужчина путём свободного доступа похитил из автомобиля «Тойота Виста», оставленного хозяйкой на парковке торгового центра «Астор», чёрную сумку с деньгами, документами и банковскими картами. Общая сумма похищенного составила четыре тысячи рублей.

Приметы похитителя: был одет в серую футболку с чёрным рисунком на спине в виде стрелок, джинсовые шорты и чёрную кепку. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Тех, кто узнал на видео мужчину, просьба позвонить по телефонам: 3-11-75 (отделение дознания), 8-952-360-9323 (дознаватель Покровская Ирина Ивановна). Также вы можете оставить свои комментарии под информацией на сайте или в социальных сетях.

Александра БУРКОВСКАЯ

Источник: svidetel24.info

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