Орудует автомобильный вор на парковке возле «Астора» в Бердске

Полиция Бердска просит помощи в опознании личности мужчины. Кража произошла в течение получаса ещё в июне. Как сообщила дознаватель бердского отдела полиции Ирина Покровская, неизвестный мужчина путём свободного доступа похитил из автомобиля «Тойота Виста», оставленного хозяйкой на парковке торгового центра «Астор», чёрную сумку с деньгами, документами и банковскими картами. Общая сумма похищенного составила четыре тысячи рублей. Приметы похитителя: был одет в серую футболку с чёрным рисунком на спине в виде стрелок, джинсовые шорты и чёрную кепку. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Тех, кто узнал на видео мужчину, просьба позвонить по телефонам: 3-11-75 (отделение дознания), 8-952-360-9323 (дознаватель Покровская Ирина Ивановна). Также вы можете оставить свои комментарии под информацией на сайте или в социальных сетях.
Полиция Бердска просит помощи в опознании личности мужчины.
Кража произошла в течение получаса ещё в июне. Как сообщила дознаватель бердского отдела полиции Ирина Покровская, неизвестный мужчина путём свободного доступа похитил из автомобиля «Тойота Виста», оставленного хозяйкой на парковке торгового центра «Астор», чёрную сумку с деньгами, документами и банковскими картами. Общая сумма похищенного составила четыре тысячи рублей.
Приметы похитителя: был одет в серую футболку с чёрным рисунком на спине в виде стрелок, джинсовые шорты и чёрную кепку. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
Тех, кто узнал на видео мужчину, просьба позвонить по телефонам: 3-11-75 (отделение дознания), 8-952-360-9323 (дознаватель Покровская Ирина Ивановна). Также вы можете оставить свои комментарии под информацией на сайте или в социальных сетях.
Александра БУРКОВСКАЯ