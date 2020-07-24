Продают за 500 млн рублей имущество компании-банкрота «Мастер и К» вместе с землей в Бердске

Сейчас на ее площадях работает предприятие Uberture, куда перешло большинство работников дважды обанкротившейся компании. В 2018-м имущественный комплекс пытались продать за 1,2 млрд рублей.

Имущество бердского ООО «Мастер и К» выставят на продажу почти за 0,5 млрд рублей

Имущественный комплекс крупной компании «Мастер и К» в Бердске выставляют на продажу за 497,2 млн рублей. Это следует из сообщения конкурсного управляющего ООО «Мастер и К» Сергея Обухова об определении начальной цены и порядке продажи актива.

В комплекс имущества вошли несколько земельных участков на центральной улице Бердска – ул. Ленина. Их общая площадь составляет более 4 га.

Компания «Мастер и К» была создана в 1995 году. По информации на ее сайте, она первой в России освоила выпуск стеновых панелей на основе МДФ. С 2007 года занялась производством межкомнатных дверей и комплектующих для их сборки.

В марте 2019 года в ООО «Мастер и К» была введена процедура наблюдения. Спустя полгода арбитражный суд Новосибирской области открыл в компании конкурсное производство.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Мастер и К» находится в стадии банкротства. Предполагалось, что имущество «пойдет с молотка» в январе-феврале 2020 года. Работники переходят в компанию «Убертюре».

Конкурсный управляющий выставил на продажу производственный комплекс — не дробит на небольшие объекты, а целиком линию с механизмами.

— Конечно, это недешево, потому что оборудование дорогостоящее. Но покупка вразнобой не даст той эффективности, которая закладывалась изначально. Поэтому предприятие будет продаваться целиком. На это идет упор — оставить производство в первоначальном виде, — акцентировала Жанна Шурова, вице-мэр Бердска по экономике.

На площадях «Мастера и К» сейчас базируется компания Uberture. Она появилась там, когда была угроза рейдерского захвата предприятия, когда собственники начали выводить активы.

Эта компания из Новосибирска высказывает желание покупать линию и продолжать производство стеновых панелей. Они раньше были в аренде и кредитовали «Мастер», как, например, Сбербанк. Сейчас «Убертюре» готова участвовать в торгах.

По данным «Курьер. Среда. Бердск», бывши директор компании Игорь Полозков в октябре 2018 года искал покупателей, предлагая завод за 1,2 млрд рублей.

— Котельную пока не трогают, в общую массу банкротства она не попала. Ее будут реализовывать и все вырученные деньги пойдут в первую очередь на зарплату. Все остальное пойдет на покрытие долгов перед Сбербанком, — пояснила Жанна Сергеевна.

«Мастер и К» дважды стал банкротом. Первый раз по иску налоговой службы. В сентябре 2019 года предприятие обанкротили второй раз — Сбербанк, которому бердская компания задолжала более 520 млн рублей, выиграл дело.

Арбитраж 23 сентября назначил конкурсное производство сроком на 6 месяцев — до 23 марта 2020 года. В связи с таким решением приостановил судебные процессы о взимании долгов с «Мастера и К» Бердский городской суд по иску Сбербанка.

Введение конкурсного производства не предполагает закрытия предприятия. Через полгода конкурсный управляющий Сергей Обухов обязан представить арбитражному суду отчет о результатах деятельности предприятия с момента объявления его банкротом.