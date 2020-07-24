Целый день ищут утонувшего в водоёме молодого мужчину водолазы МЧС из Бердска

За пять дней эта молодой мужчина стал второй жертвой Новосибирского водохранилища в Ордынском районе. Три водолаза бердского поисково-спасательного отряда МЧС России – Виктор Хан, Сергей Пивоваров и Владимир Загребельный сегодня, 24 июля, утром отправились на поиски тела утонувшего вчера в Ордынском районе (село Чингиз) 28-летнего мужчины. Сообщение о происшествии с просьбой о помощи в поисках поступило в БПСО от Ордынской полиции вчера. Как рассказал начальник бердского ПСО Николай Ярманов, поисковые работы ещё идут. — Вчера во время купания в Новосибирском водохранилище утонул мужчина 1992 года рождения. Очевидцы указали, что это произошло примерно в ста метрах от берега, и больше никто ничего не знает и не видел, — пояснил Николай Егорович. – Тело пока найти не удалось водолазы до сих пор работают (на время 18.00 – прим. авт). Александра БУРКОВСКАЯ
За пять дней эта молодой мужчина стал второй жертвой Новосибирского водохранилища в Ордынском районе.
Три водолаза бердского поисково-спасательного отряда МЧС России – Виктор Хан, Сергей Пивоваров и Владимир Загребельный сегодня, 24 июля, утром отправились на поиски тела утонувшего вчера в Ордынском районе (село Чингиз) 28-летнего мужчины. Сообщение о происшествии с просьбой о помощи в поисках поступило в БПСО от Ордынской полиции вчера.
Как рассказал начальник бердского ПСО Николай Ярманов, поисковые работы ещё идут.
— Вчера во время купания в Новосибирском водохранилище утонул мужчина 1992 года рождения. Очевидцы указали, что это произошло примерно в ста метрах от берега, и больше никто ничего не знает и не видел, — пояснил Николай Егорович. – Тело пока найти не удалось водолазы до сих пор работают (на время 18.00 – прим. авт).
Александра БУРКОВСКАЯ