Опасные для жителей березы вырубили в Бердске
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Опасные для жителей березы вырубили в Бердске

8:15:517/24/2020
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На вырубку 60 деревьев из городского бюджета было выделено 160 тысяч рублей.

— На сегодняшний день мы полностью завершили работы в четырёх берёзовых рощах, — сообщил Андрей Неустроев, главный специалист управления природными ресурсами. — Вырубке подлежали аварийные деревья, расположенные возле ДК «Родина», школы № 12, а также многоквартирников по адресу Микрорайон, 11 и улице Лунная, 11.

— Здоровье деревья не трогали, это не в наших интересах, — подчеркнул чиновник. — Не знаю, чем руководствуются люди, считая, что в городе идет безжалостная вырубка зелёных насаждений. Наша цель – убрать проблемные, чтобы они не упали бердчанам на голову. В этом случае учитывается предельный наклон дерева, повреждение ствола и корней паразитами…

Андрей Неустроев подчеркнул, что аварийных деревьев в Бердске ещё много, но убирать их предстоит в следующем году, объемы работы будут зависеть от финансирования. В этом году деньги были выделены только на вырубку аварийных берез, хотя есть тополя, которые тоже представляют опасность для населения. Если вы считаете, что увидели именно такое, сообщите об этом в управление природными ресурсами по номеру: 2-75-55.

— Если дерево, в самом деле, аварийное его вырубят довольно быстро, если оно просто кому-то мешает, вопрос будет рассматривать специальная комиссия, — подчеркнул Неустроев.

Источник: svidetel24.info

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