Вернут деньги за отмененные из-за коронавируса брони в российских гостиницах туристам. Кому предоставят особые условия?

Путешественники также смогут заселиться в другие даты в течение полутора лет со дня предыдущего бронирования. При этом услуга должна быть оказана не позднее конца 2021 года. Постановление подписал Мишустин.

Теперь туристы могут перенести туры, пропавшие из-за пандемии

Туристы, у которых аннулировали бронь в российских гостиницах из-за пандемии, смогут вернуть деньги или перенести размещение. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 24 июля.

Как отмечается на сайте правительства, речь идет о путешественниках, которые частично или полностью оплатили номер. Они смогут заселиться в другие даты в течение полутора лет со дня предыдущего бронирования. При этом услуга должна быть оказана не позднее конца 2021 года.

«Если на новые даты стоимость номера увеличилась, ничего доплачивать не придется. Если же турист оплатил бронь не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из первоначальной цены», — говорится в документе.

При этом клиент вправе отказаться от переноса бронирования. Тогда отель должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. Для инвалидов, безработных, людей старше 65 лет, а также для тех, кто находится на больничном более двух месяцев, действуют особые условия. Им переведут средства в течение трех месяцев с момента подачи заявления.

Отдельно отмечается, что гостиницы, которые откажутся перенести дату размещения, обяжут заплатить проценты в размере 1/365 ключевой ставки от стоимости неиспользованного бронирования. Они будут начисляться ежедневно с момента подачи заявления до дня возврата денег.

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