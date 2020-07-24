24.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Вернут деньги за отмененные из-за коронавируса брони в российских гостиницах туристам. Кому предоставят особые условия?

21:01 24.07.2020 Фото: pixabay.com
0

Путешественники также смогут заселиться в другие даты в течение полутора лет со дня предыдущего бронирования. При этом услуга должна быть оказана не позднее конца 2021 года. Постановление подписал Мишустин.

Вернут деньги за отмененные из за коронавируса брони в российских гостиницах туристам. Кому предоставят особые условия?
Теперь туристы могут перенести туры, пропавшие из-за пандемии

Туристы, у которых аннулировали бронь в российских гостиницах из-за пандемии, смогут вернуть деньги или перенести размещение. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 24 июля.

Как отмечается на сайте правительства, речь идет о путешественниках, которые частично или полностью оплатили номер. Они смогут заселиться в другие даты в течение полутора лет со дня предыдущего бронирования. При этом услуга должна быть оказана не позднее конца 2021 года.

«Если на новые даты стоимость номера увеличилась, ничего доплачивать не придется. Если же турист оплатил бронь не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из первоначальной цены», — говорится в документе.

При этом клиент вправе отказаться от переноса бронирования. Тогда отель должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. Для инвалидов, безработных, людей старше 65 лет, а также для тех, кто находится на больничном более двух месяцев, действуют особые условия. Им переведут средства в течение трех месяцев с момента подачи заявления.

Отдельно отмечается, что гостиницы, которые откажутся перенести дату размещения, обяжут заплатить проценты в размере 1/365 ключевой ставки от стоимости неиспользованного бронирования. Они будут начисляться ежедневно с момента подачи заявления до дня возврата денег.

про бронь

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Воспользуетесь новыми правилами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дорогие квартиры разрешил покупать за счет государства молодым семьям Мишустин 1
21:09 24-07-2020
Дорогие квартиры разрешил покупать за счет государства молодым семьям Мишустин
Вернут деньги за отмененные из-за коронавируса брони в российских гостиницах туристам. Кому предоставят особые условия?
21:01 24-07-2020
Вернут деньги за отмененные из-за коронавируса брони в российских гостиницах туристам. Кому предоставят особые условия?
Три дня выбирать депутатов заксобрания Новосибирской области в сентябре 2020 разрешил ЦИК
20:56 24-07-2020
Три дня выбирать депутатов заксобрания Новосибирской области в сентябре 2020 разрешил ЦИК
БердскУтопленника весь день ищут в Обском море водолазы-спасатели Бердска
20:44 24-07-2020
Утопленника весь день ищут в Обском море водолазы-спасатели Бердска
БердскПродают за 500 млн рублей имущество компании-банкрота "Мастер и К" вместе с землей в Бердске
20:23 24-07-2020
Продают за 500 млн рублей имущество компании-банкрота
Погибли в страшном ДТП у "Бирюзовой Катуни" два сотрудника больницы. Hyundai Avante раздавил ВАЗ
20:14 24-07-2020
Погибли в страшном ДТП у
Когда введут дистанционное обучение в школах Новосибирской области?
19:54 24-07-2020
Когда введут дистанционное обучение в школах Новосибирской области?
Кремль не верит в организацию митингов в защиту Фургала из-за рубежа
19:37 24-07-2020
Кремль не верит в организацию митингов в защиту Фургала из-за рубежа
БердскОтметят День ВМФ в сокращенном формате из-за коронавируса моряки Бердска 26 июля. Шоу на воде отменили
19:27 24-07-2020
Отметят День ВМФ в сокращенном формате из-за коронавируса моряки Бердска 26 июля. Шоу на воде отменили
Разбил шедевр XVIII века ребенок в Царском Селе. Родители оплатят реставрацию
19:19 24-07-2020
Разбил шедевр XVIII века ребенок в Царском Селе. Родители оплатят реставрацию