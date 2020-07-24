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Дорогие квартиры разрешил покупать за счет государства молодым семьям Мишустин

21:09 24.07.2020 Фото: ГД
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Ранее средства разрешалось расходовать только на жилье экономкласса. Кроме того, теперь можно использовать помощь от государства для рефинансирования ипотеки. Глава кабмина подписал постановление.

Дорогие квартиры разрешил покупать за счет государства молодым семьям Мишустин
Михаил Мишустин подписал постановление о господдержке молодых семей

Правительство расширило возможности покупки жилья для молодых семей в рамках госпрограммы.

Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильём, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин 24 июля.

Ранее средства разрешалось расходовать только на жильё экономкласса. Кроме того, теперь можно использовать помощь от государства для рефинансирования ипотеки.

Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём» предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей – 30%. При этом супруги не должны быть старше 35 лет. Приоритетное право на помощь имеют многодетные семьи. Выплаты доступны в 83 регионах.

В этом году мерой поддержки воспользуются более 15 тысяч молодых семей. На реализацию программы направлено 5 млрд рублей.

Подписанным документом внесено изменение в постановление Правительства от 17 декабря 2010 года №1050.

про жилье

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От редакции

Вы что-нибудь получали от государства?

Аноним, 24 июля 2020 21:19
Молодец Мишустин! Вот за такого президента я бы проголосовал. Человек новой эпохи, понимающий то, что надо сейчас нужно экономике страны. А сказочник пусть идет на пенсию!

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