Ограничения по коронавирусу не снимут из-за мощного прироста заразившихся в Новосибирской области — 850 за неделю

Уже более двух месяцев в регионе фиксируется значительный ежедневный прирост количества зарегистрированных случаев COVID-19. Но в целом по Сибири картина еще хуже.

За неделю регион преодолел порог в 8500 заболевших

За неделю Новосибирская область преодолела порог в 8500 заболевших COVID-19. Прирост новых случаев составил 10% Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал статистику за неделю — с 18 по 24 июля.

По состоянию на 24 июля показатель количества жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области дал прирост в 10%. Это небольшое уменьшение прироста (17 июля было 11%). Но при этом количественный прирост продолжает увеличиваться (более 850 случаев в неделю).

За неделю регион преодолел порог в 8500 заболевших. На 24 июля на территории Новосибирской области выявлено 8616 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Показатель прироста заболевших — один из ключевых в оценке эпидемической картины. На него, в числе прочих, ориентируется Роспотребнадзор, давая региональным властям рекомендации о снятии ограничений или введении послаблений режима при эпидемии.

Регион находится на 7-м месте по проценту прироста выявленных случаев COVID-19 в СФО, ухудшив свои показатели — область больше не замыкает тройку субъектов СФО с самой низкой долей прироста заболевших.

Уже более двух месяцев в регионе фиксируется значительный ежедневный прирост количества зарегистрированных случаев инфекции (превышающий 110 человек/сутки). Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания в регионе за отчетный период зафиксирован 19 июля — 118 человек за сутки.

Индекс прироста заболевших в целом по СФО за истекший период еще понизился (с 14 до 11%). Таким образом, общая картина в федеральном округе теперь хуже, чем в Новосибирской области.

На 1-м месте по проценту прироста в СФО — как и раньше Алтайский край (18%). На 2-м месте — Республика Алтай, показатель здесь — 16% (с 17 июля он уменьшился на 5%). Замыкает рейтинг регионов Тыва, которая возглавляет тройку самых благополучных, здесь прирост не изменился, составляя всего 5%.

Средний темп прироста в СФО еще снизился — до 1,6% в день (2,0% — неделей ранее). Во всех регионах Сибири отмечено снижение темпов. Наибольшее зафиксировано в Алтайском крае и Республике Хакасия – в 1,7 раза (с 4,3% до 2,6% в Алтайском крае и с 1,8% до 1,1% в Хакасии). По РФ показатель прироста существенно ниже, чем в Новосибирской области и СФО, за неделю он уменьшился с 6 до 5%.

ИЦК отмечает, что первые два региона Сибири, преодолевшие порог в 12 000 заболевших – Красноярский край и Иркутская область. Порог в 8 000 выявленных случаев на неделе наряду с Новосибирской областью преодолел Алтайский край.