За картельный сговор при поставке лекарств и оборудования в клинику Мешалкина по 2 года условно получили бизнесмены

Кроме того, каждому из двух осужденных руководителей фирм «Компания «ФИТО» и «Терра» придется заплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. За два года они получили 426 млн рублей дохода.

В Новосибирске двух предпринимателей осудили за картельный сговор

Сегодня, 24 июля, прокуратура Новосибирской области сообщила о завершении судебного разбирательства еще над двумя бизнесменами. Октябрьский районный суд вынес приговор директору ООО «Компания «ФИТО» Александру Мартынюку и руководителю ООО «Терра» Якову Кузнецову. Их поймали на сговоре по снижению до минимума цены на объявленных клиникой имени Мешалкина аукционах.

Бизнесмены заранее договорились, кто из них выиграет по какому лоту. Тем самым они создали картель, ограничив конкуренцию. Всего с 2015 года по 2017 год они участвовали в 437 аукционах по поставкам лекарств, медицинских изделий, продуктов и оказанию транспортных услуг для клиники им. Мешалкина. Полученный ими доход составил 426 миллионов рублей.

Оба бизнесмена приговорены к двум годам заключения условно. Также каждый должен заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.