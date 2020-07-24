Страшная авария на ж/д попала на видео: пожарная машина протаранила грузовой поезд на полном ходу на Алтае

Погиб водитель и трое сотрудников МЧС пострадали, автомобиль всмятку, два вагона сошли с рельсов. Движение на участке РЖД остановлено.

В первые минуты после смертельного ДТП

24 июля случилось смертельное ДТП на железнодорожном переезде 183 км перегона Озерки – Цаплино. Пожарная машина врезалась в грузовой поезд, пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Водитель пожарного автомобиля на полной скорости врезался в середину идущего порожнего грузового состава на переезде. В результате аварии погиб сам водитель и пострадали три пассажира автомобиля.

Два вагона сошли с путей.

Очевидцы в соцсетях рассказали о тяжелом состоянии как минимум одного из выживших и о том, что долго не ехала «скорая» (переезд находится на перегоне, то есть с большой долей вероятности – не в населенном пункте).

На месте работают восстановительные поезда. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Из-за аварии задержан на 45 минут пассажирский поезд № 140 сообщением Барнаул – Адлер.

По словам очевидцев, пожарная машина ехала тушить возгорание, но, видимо, у нее отказали тормоза. На место выехали сотрудники МВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Первоначально сообщалось о двух погибших.