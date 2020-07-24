Страшная авария на ж/д попала на видео: пожарная машина протаранила грузовой поезд на полном ходу на Алтае

24 июля случилось смертельное ДТП на железнодорожном переезде 183 км перегона Озерки – Цаплино. Пожарная машина врезалась в грузовой поезд, пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Водитель пожарного автомобиля на полной скорости врезался в середину идущего порожнего грузового состава на переезде. В результате аварии погиб сам водитель и пострадали три пассажира автомобиля.
Два вагона сошли с путей.
Очевидцы в соцсетях рассказали о тяжелом состоянии как минимум одного из выживших и о том, что долго не ехала «скорая» (переезд находится на перегоне, то есть с большой долей вероятности – не в населенном пункте).
На месте работают восстановительные поезда. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Из-за аварии задержан на 45 минут пассажирский поезд № 140 сообщением Барнаул – Адлер.
По словам очевидцев, пожарная машина ехала тушить возгорание, но, видимо, у нее отказали тормоза. На место выехали сотрудники МВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Первоначально сообщалось о двух погибших.
вероятнее всего