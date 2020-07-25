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Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области

22:45 25.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Родители готовы бастовать за выплату в 10 000 на детей в такое сложное для людей время, когда доходы большинства снизились, а некоторые потеряли работу. Но куда идти, кому звонить? В Пенсионном фонде многим родителям отвечают: «Ждите», но пособия так и нет.

Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области
Не могут получить выплату в 10 000 на детей уже с июня
Сюжет: Все пособия Путина
Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области

Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и областиВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?Ещё 216 новостей

Казалось бы, что так как идет уже второй месяц выплат, и июльские «детские деньги» должны были быть начислены всем, кто получил их в июне, но проблема по-прежнему не решена. В комментариях в «Курьер. Среда. Бердск» родители жалуются на невыплату и рассказывают свои причины отказов.

— Нет, не получила пособие. Я 2 раза отправляла заявление и 2 раза мне отказали. Сказали, что из-за того, что должны оба родителя работать. Хотя в интернете этого нет. Что теперь делать, я не знаю, — рассказывает Анастасия сегодня, 13 июля. Выплату ей не перечислили ни за июнь, ни за июль по причине трудоустройства лишь одного родителя. К слову, отдел социальной защиты, отвечающий за выплаты для детей от 3 до 7 лет, о такой причине отказа не уведомлял, хотя редакция задавала вопрос обо всех возможных причинах невыплаты.

— Уже 2 месяца как подала заявление, я звонила, и мне отвечают, что все ещё на рассмотрении, — рассказывает аноним.

Родители готовы бастовать за выплату в 10 000 на детей в такое сложное для людей время, когда доходы большинства снизились, а некоторые потеряли работу. Но куда идти, кому звонить? В Пенсионном фонде многим родителям отвечают: «Ждите», но пособия так и нет.

— 23 мая подано заявление, до сих пор никакого сдвига. Телефоны молчат. Никто не отвечает. При личном посещении даже на порог не пускают, а кто каким-то чудом пробрался, на тех полицию грозятся вызвать. За то, что люди хотят узнать, в чем проблема и есть ли вообще их заявление у них, — сообщает Екатерина из Костромы.

— Я мама троих детей. Двое подходят по возрасту на выплату пособия. Воспитываю их одна. Подала заявление 22 мая, через госуслуги. Висело со статусом «получено ведомством» месяц, пока не позвонила в соцзащиту. Сказали, что не могут открыть мое заявление. И даже не соизволили сообщить мне об этом целый месяц. Написала письменное. И опять тишина. В общем, кошмар, — рассказывает читательница.

Действительно, если некоторым родителям получить выплату оказалось легко, то другие проходят огонь, воду и медные трубы и так и не могут ее дождаться. Все отследить, проверить и направить пособия вовремя в Пенсионном Фонде тоже не могут: нагрузка огромная, миллионы семей получают деньги на детей. Ситуацию усугубляют вечные звонки от родителей – на них тратится время, но как иначе? Ведь каждый родитель в первую очередь заботится о себе, а не о работе системы.

— Подавала через госуслуги 8 июня. 18 июня пришел ответ, что в течение 10 дней придут деньги, но до сих пор ничего нет, — делится 11 июля бердчанка под статьей «Курьер. Среда. Бердск».

Очень многие родители пишут, что в выплате им было отказано по причине разной прописки их и ребенка или по причине того, что зарплата одного члена семьи, разделенная на всех, превышает прожиточный минимум, хотя считается она до налоговых вычетов. В таком случае в самом невыгодном положении оказались разведенные и матери-одиночки: проблем с оформлением документов у них намного больше. Например, причиной отказа, согласно историям людей, может служить отсутствие сведений об отце, тогда как в графе отцовства у ребенка стоит прочерк. Прописка по месту жительства папы, хотя на самом деле дитя находится на попечении матери, также станет причиной отказа. Вдобавок, одна и та же наиболее высокая зарплата, разделенная на двух членов семьи или на трех, разнится и дает больше шансов получить выплату у полных семей.

Длительные невыплаты даже за июнь доказывают, что с такой нагрузкой в Пенсионном Фонде и в отделе социальной защиты случаются сбои, и иной раз о перечислении выплаты будто бы забывают: может, не успевают ответить, сообщить о проблеме в документах или просто приказ о выдаче мог затеряться среди бумажной волокиты. Но каждый родитель не одинок в этой проблеме – даже в трудные времена можно найти сочувствие и поддержку в одинаковой ситуации.

16 июля в редакцию позвонила заместитель начальника управления пенсионного фонда Бердска Татьяна Кусова:

— У нас все заявления рассмотрены, выплаты выданы, — заявила Татьяна Юрьевна. — Мы выдаем выплаты вне зависимости от трудоустройства родителей, никаких справок и дополнительных документов не требуем. У нас было всего 6 заявлений о невыплате, все они рассмотрены конкретно мною! Если анонимы пишут, что им не выплатили, пусть напишут заявление в ПФР. Выплачивают всем!

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От редакции

Вы получили выплату за оба месяца?

Сергей, 13 июля 2020 13:59
В смысле - зарплата выше прожиточного минимума? Не было же никаких условий по размеру зп для выплаты? Самоуправство местного ПФ?
Аноним, 15 июля 2020 16:06
Доход за 2019 год семьи для получения пособия на детей с 3 до7 лет, а с 3 до 16 не учитывается доход.
Константин, 17 июля 2020 04:37
НВР:
Подавал один раз, выплатили как пологает
Елена, 18 июля 2020 02:39
Нашим детям в 16 предложили работать чем ваши лучше пусть работают и сами себе на жизнь зарабатывают
Юлия, 21 июля 2020 23:44
Объясните почему мой ребенок не может получить помощь от государства? Ну 16 лет , папа умер , получает по потере кормильца пенсию ( минералку) работать не берут , если офиц устроится то эти копейки отберут . Она в какую категорию входит ? Кто объяснит ?
Ульяна, 13 июля 2020 15:41
Уважаемая редакция,все у вас смешалось в статье - "и кони, и люди" и "котлеты с мухами", чес слово... Выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые как раз в ведении соцзащиты и право на них имеют семьи с невысокими доходами, перемешали с выплатами на детей до трех лет и от 3 до 16 лет, которые на счета родителей переводит Пенсионный фонд, без всяких справок о доходах и прописках...
Аноним, 13 июля 2020 17:22
Ой, все... Надоели со своими выплатами... Сколько ни дай, все мало, именно халявщики, по другому не скажешь, видимо ещё не все электросамокатов и гаджетов диточкам накупили!
Аноним, 13 июля 2020 23:35
Причем тут халявщики, вы обратите внимание как поднялись цены на детские товары (кроме самокатов есть еще и одежда). Эти деньги осядут в карманах бизнесменов, хотя и для бизнеса организовали поддержку. Мама будущих школьников была прямо шокирована ценами на одежду, так что все оттянут из карманов родителей лихие пострадавшие предприниматели и бизнесмены.
Юлия, 15 июля 2020 15:23
Я мама 7 детей ни чего не получаю кроме до полутора детей подымаю одна, мне бы тоже не помешали эти выплаты, у меня 5 школьников, я тоже значит халявщик?
Михаил, 15 июля 2020 19:12
Аноним, 13 июля 2020 23:35
У вас такое примитивное мышление.... Какую там поддержку бизнесу организовали, просветите пожалуйста, а то я что-то не в курсе? Если вы про те копейки, которые вроде бы как положены пострадавшим отраслям, то их получили в лучшем случае 20-25% пострадавших, из этих 20% половина только за 1 месяц, 100% помощь выплатили только приближенным к власти, как обычно, ничего нового. Причем тут местный бизнес и высокие цены на товары? Вы думаете местный бизнес не несет потери? Им так же приходится закупать товар дороже из-за ослабления рубля к другим валютам. Или вы думаете, что это жадные местные "барыги" хотят с вас содрать побольше?
Дина З., 16 июля 2020 17:43
Аноним, 13 июля 2020 23:35, можно подумать, цены поднялись только на детские товары! А на взрослые, лекарства, продукты? Если взрослый человек был лишен работы три месяца из-за коронавируса, ему помогать не надо? Государству на него наплевать?
Никто, 16 июля 2020 22:25
Каждый судит по себе. Какие гаджеты когда есть не чего, сыт голодному не разумеет
Александр, 19 июля 2020 01:37
А у тебя что денег много что-ли или всех обеспечивает ГАДЖЕТАМИ что ли а??? Тогда мне последний хоноров или редми давай или не пиши еристь всякую про людей понятно
Аноним, 19 июля 2020 10:24
Слушай умник тут дело не в попрошайничесиве а в том что из за этой вонючки которую распространили Китай люди сидят без работы и средств существования, многие до сих пор не могут работу найти если вы там в бабках купаетесь, то не все так живут и поэтому пока эта пандемия не закончится неплохо было бы получать помощь, ни наши дети ни мы не виноваты что вирус появился.
Аноним, 21 июля 2020 23:26
Ну и не все халявщики. У меня из-за карантина умер муж. В 35 лет. Я осталась одна с двумя детьми. В деревне. На работу приходится ездить на такси за 9 тысяч в месяц, нет у нас автобусов, а пешком 16 километров в одну сторону просто нереально. Не нужно завидовать "халявщикам", не от хорошей жизни. Всем здоровья.
Елена, 22 июля 2020 18:07
Надоели, не читай и не коментируй. Живи спокойно, смотри телевизор.
Мяу, 13 июля 2020 22:36
НВР:в конце июня подала, а в начале июля получила 2 раза по 10000 рублей на ребенка 13 лет. Подавала через госуслуги, понадобился номер СНИЛС ребёнка, который там же и узнала и номер свидетельства о рождении.
Аноним, 17 июля 2020 01:22
Деньги которые не выплатили родителям ,давно осели в карманах чиновников.
Аноним, 14 июля 2020 12:55
Вот что за люди все вам мало не благодарные некоторые семьи не прошли по доходам с 3 до 7 и ни чего страшного все равно другое пособие было от Путина и спасибо ему а кому там все мало вот во и этого не видать тогда
Аноним, 15 июля 2020 06:46
Конечно халявщики, почему то нашим детям не дали до 18лет,чем они хуже,а вот они купаются в деньгах ни дня не роботавшие,им и мат капитал и помощь, а мы видимо рыжие,ну и где справедливость,наши дети должны работать с 16лет,чтоб они не уроботались
Аноним, 15 июля 2020 01:25
НВР:
Да
Елена, 15 июля 2020 06:52
Вот именно,почему не дают до18 лет,они тоже дети,о какой работе может идти речь,если даже взрослым нет работы,и почему это цигани всю жизнь не работают,а мы видимо рыжие
Аноним, 15 июля 2020 15:21
Действительно достали с этими выплатами... С 16 до 18 тоже дети, и они точно так же учатся в вузах очно и родители их кормят и одевают... Т. К. В период пандемии никто не мог трудоустроиться чтобы подзаработать себе и не просить у родителей деньги.. Пусть сделают для них выплаты в 12130 как для взрослой категории которые не работали, чем они хуже???
Гостья, 16 июля 2020 02:07
Да ну хватит. Сделают выплаты до 18ти,тогда остальные начнут ныть:"Ну, почему не до 20ти,это же тоже дети." Дадут до 20ти, начнём просить до 23-х, потому что там институт же и т.д.Поверьте, так и было бы. Сделали и сделали, решили до 16, значит так надо, есть в этом логика.
Ну что уже причитать?! Просто порадуйтесьза тех, кто получил. У меня тоже старшему 17, и никаких ему выплат, только младшему по 5, но и ничего, переживём. Жили же как-то без этого)
Аноним, 17 июля 2020 04:11
До чего жадные , такое чувство что детей рожают государству:!
Ольга, 17 июля 2020 05:15
Сейчас хотят ещё к школе выплатить по 10000. У меня ребенку 16 лет и он идёт в 10 класс. Почему ему не положена выплата. Не справедливо!!!!!!!!
Юлия, 17 июля 2020 21:00
Вот здесь я соглашусь. Почему цыгане вообще не работают, а получают как все. Не справок, не прописки толком. А мы гору бумаг должны предоставить, из каких то сраных 6000тыс.
Аноним, 19 июля 2020 08:02
Гулять так гулять : и маткапитал выдать на детей, которым на 1 января 2020 уже исполнилось 3 года. А то кому-то на первого ребенка стали давать маткапитал и нашим дайте. А вообще люди ау... когда в 90-е страну сделали на ваучеры, вы остались довольны сахарком, на который обменяли акции. Радуйтесь за нынешнее поколение- хотя бы они получат, часть того, что нагло отняли у народа. Вы тогда смирились и сейчас других халявщиками зовете. Кого зовете ? Своих детей и внуков.. Кому завидуете ?...Придет время и эти детки станут большой ценностью, вам уже и так подсказывают, а вы все с детьми воюете. Попейте чайку с сахарком , что остался с 90-х... А бизнесмены не постесняются ценник задрать как "пострадавшие", им еще отбить надо за весь период, чтобы сьездить на курорты. С чего бы им отказываться от того, к чему привыкали годами.
Аноним, 20 июля 2020 19:33
Моя 16 летняя за муж удачно вышла,уже 2ой коттедж достраиваем
Надежда, 22 июля 2020 17:22
Вам не дали)))) вот и живите теперь с этим))))))))))
Акдаана, 23 июля 2020 18:03
Мы тоже непалучили.
Тегмине, 15 июля 2020 09:25
НВР:
За июнь получила, а за июль нет. Сходила пенсионный, сказали ждите до 31 июля придет, вот и сидим и ждем.
Аноним, 15 июля 2020 09:32
НВР:
Да на троих моих деток.
Елена, 18 июля 2020 02:59
Нет денег не рожажай
Аноним, 15 июля 2020 09:44
НВР:
Да. В Якутии Мирный, таких проблем нет по моему. Я 1число каждый два месяца получила пособие. Спасибо нашему пенсионному фонду без проблем все мои знакомые получили пособие в срок.
Аноним, 15 июля 2020 09:50
НВР:нет. Моей дочери 16 лет. Воспитываю одна, плачу налоги. А пособие не положено. Правительство решило, что она уже взрослая и пусть идёт работать. Учится в школе. На работу не берут до 18. На учёт по безработице тоже не ставят, говорят, что ещё маленькая, ждите до 18. А скоро собираться в школу...
Гость, 17 июля 2020 02:55
Пособия мать одиночка?
Аноним, 15 июля 2020 10:08
НВР:
Получила на 2 детей. Все отлично. Прекрасная работа ПФ .
Аноним, 15 июля 2020 10:45
НВР:
Мы получили в июне за одного ребёнка 2 числа, позже подали заявление на второго ребёнка, получили сразу же. В июле деньги не пришли, при звонках в пфр ответили что 1 июля средства перевели сразу на двоих детей, но нам деньги не поступили. Ответ от пфр только ЖДИТЕ.Чего ждать и куда обращаться не понятно
Аноним, 15 июля 2020 10:47
НВР:
Да, мать одиночка. Вторая выплата пришла 1 июля. Даже не ожидала, что так быстро.
Аноним, 15 июля 2020 10:51
НВР:
Да мы получили и не каких справок о родителях не просят работают они нет паспорт снилсы детей регистрация двенедели и перечислили нам это ваш ******* он ваши деньги в банк прокрутит за два месяца проценты ему хватит а ваш пенсионый вас держит мол ждите надных перечислют федиралка вап давно перечислила это месные ваше руководство путин не виноват нотолько одно он должен обратить внимание на вашу жалобу
Аноним, 15 июля 2020 11:33
НВР:
Да, Нальчик. 1 июня и 1 июля, автоматом. Подала заявление 1 раз. Спасибо нашему президенту и нашему Кабардино-Балкарскому ПФР
Икс, 21 июля 2020 21:55
ваш Путин раз поделил детей с 16 до 18
Ольга, 15 июля 2020 11:39
Здравствуйте.Дети прописаны должны с родителем в одном месте,кто воспитываете детишек,или иначе Вы не получите ничего.Многие горе-мамаши,папаши бывает один из них не принимает участия в жизни ребёнка и подают на компенсацию 10000т.р.Вот почему Вам отказывают.
Аноним, 17 июля 2020 01:22
не правда я с женой ппописаны в разных местах с детьми тоже по разному и уже и за июнь и за июль все получили
Аноним, 15 июля 2020 11:51
НВР:
Да, получила за оба месяца
Олеся, 15 июля 2020 12:35
Бред! Деньги пришли во время, после подачи заявления,,,,,
Аноним, 15 июля 2020 13:12
НВР:
Да получила как и положенно.
Аноним, 15 июля 2020 13:12
НВР:
А мне в этой ситуации не понятно почему пособие платят только детям до 16 лет?!А в 17 или 18 не дети что ли???Такие же дети, ещё школьники!Этот возраст как раз выпал на выпускной 11 класс,эти дети остались без потдержки от государства!А они сами ещё не работают,точно так же кушать хотят и одевать их надо!А ещё родители выпускников тратят огромные деньги на репетиторов,чтобы помочь своим детям в подготовке к ЕГЭ, т.к зачастую знаний данных в школе не достаточно!!!
Дина З., 16 июля 2020 17:48
А мне вот не понятно, почему платят только детям? Взрослым кушать не надо и за ЖКХ не надо платить? Если человеку работать не давали, при этом, он не безработный, трудоустроен (т.е. на биржу на учет встать не может), что ему делать, с протянутой рукой идти?

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