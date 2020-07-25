25.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день

15:51 25.07.2020 Фото: Flickr
15 41

На территории РФ с первого августа текущего года вступит в силу новый штраф за отсутствие диагностической карты, она подтверждает прохождение обязательного технического осмотра автомобиля. Размер штрафа известен — он будет составлять 2 тысячи рублей.

2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день
Постоянно носить с собой документ не обязательно — инспекторы смогут проверять наличие карты по электронной базе

До 1 августа санкции применялись только к водителям такси, грузовых авто и автобусов, за отсутствие диагностической карты выписывался протокол, штраф составлял от 500 до 800 рублей. Сейчас данная мера наказания будет действительна для любых транспортных средств.

Кроме того, новый штраф может приходить каждый день: если с того момента, как сотрудник ГИБДД выписал штраф, прошли сутки, то водитель может ещё раз быть оштрафован на 2000 рублей, если его снова остановит инспектор. Уточняется, что постоянно носить с собой документ не обязательно — инспекторы смогут проверять наличие карты по электронной базе.

С 24 августа 2020 года изменятся тарифы на полисы обязательного страхования. Минимальный тариф понизится на 10 %, максимальный увеличится на те же 10 %. Помимо этого, автостраховщики смогут применять индивидуальные тарифы для каждого водителя.

Источник: gismeteo

Мнение читателей
3
36
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас диагностическая карта есть?

Аноним, 21 июля 2020 14:37
Выдавливают малоимущих с дорог. Ежели пенсионер, то разве найти эти тыщи на техосмотр, на страховку, на дорогие запчасти? Придраться же к состоянию авто можно всегда, было бы желание!
Помню на одном осмотре заставили менять рулевые тяги, поехал на другой - всё в норме! Мзду они просят, как всегда.
Аноним, 21 июля 2020 14:59
ВСе именно так и будет!
Любовь, 21 июля 2020 16:53
Господи,уже не знают с чего деньги драть,опят понапридумывали.,..
Нина, 22 июля 2020 07:48
Совсем с катушек слетело наше правительство!!! Как можно за 24 часа пройти тех.осмотр.?а это значит, что появится опять коррупция на станциях тех осмотра. Где здравый смысл? Где хоть какая-то логика? Как можно на след день снова оштрафовать? Водителю ничего не остаётся, как поставить машину на эвакуатор и ехать на этот идиотский осмотр, который на некоторых станциях ставят просто, даже не заезжая в гараж!! Правительство!!! Придите в себя, включите мозги!!!
Аноним, 22 июля 2020 09:49
НВР:
Да
ВВ, 22 июля 2020 15:26
Все правильно! Проходите вовремя техосмотр.Сейчас две трети ездит на зимней резине. Но на пиво у них деньги есть. Таким не место на дороге.И авто хлам поубирать с дорог и дворов. Не можешь содержать машину, не место тебе на дороге. Не ставьте других под угрозу пострадать из за Вас. Долой автохлам!Долой вонючие камазы и ржавые газели, и гнилые прочие авто.
Аноним, 22 июля 2020 20:03
НВР:
Есть
Махмадали, 22 июля 2020 20:10
Если честно тот кто принял этот закон тот просто мразь сука тварь конченый . Таких надо сразу повесить и отбрать все имущество
Аноним, 23 июля 2020 11:44
какой техосмотр ???? оглянитесь какие дрова по за москвой катаются
Аноним, 23 июля 2020 13:41
Вроде как отсрочили до 1 марта 2021?
Александр, 25 июля 2020 15:09
Скорее всего, так и есть, перенесли.
Масуд, 23 июля 2020 15:59
Страну продали им всё мало!!!
Аноним, 23 июля 2020 18:14
Фейк какойто
Аноним, 24 июля 2020 22:14
Ну будут покупать как всегда,карупция процветать будет. Нормальные водилы и без т.о. за машиной следят.
Аноним, 25 июля 2020 00:14
НВР:
No

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Задавила насмерть лежавшую на дороге 15-летнюю девочку Toyota Caldina в Новосибирской области 2
18:17 25-07-2020
Задавила насмерть лежавшую на дороге 15-летнюю девочку Toyota Caldina в Новосибирской области
Сколько "писем счастья" о штрафах за нарушение ПДД пришло за полгода водителям в Новосибирской области
18:05 25-07-2020
Сколько
БердскНа грани банкротства: Закрывают отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК-1 из-за долга в 64 млн рублей 1
17:44 25-07-2020
На грани банкротства: Закрывают отапливающую треть Бердска частную котельную ТГК-1 из-за долга в 64 млн рублей
Путин решил заморозить пенсии на 10 лет? В президентском указе нашли намеки
17:15 25-07-2020
Путин решил заморозить пенсии на 10 лет? В президентском указе нашли намеки
Когда выгодно идти в отпуск для сотрудника и работодателя?
17:04 25-07-2020
Когда выгодно идти в отпуск для сотрудника и работодателя?
Арестовал членов исламистской террористической ячейки на 2 месяца суд в Новосибирске
16:54 25-07-2020
Арестовал членов исламистской террористической ячейки на 2 месяца суд в Новосибирске
Убивать и грабить стали меньше в Новосибирской области. Хотя преступность растет
16:34 25-07-2020
Убивать и грабить стали меньше в Новосибирской области. Хотя преступность растет
26 июля 2020 года День Военно-Морского Флота РФ
16:19 25-07-2020
26 июля 2020 года День Военно-Морского Флота РФ
Нашли труп пропавшего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого
16:16 25-07-2020
Нашли труп пропавшего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого
БердскВсе не так, как кажется: на опорах вдоль "овражной" дороги растянули электропровода на свалке около кладбища Бердска 2
16:10 25-07-2020
Все не так, как кажется: на опорах вдоль