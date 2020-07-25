Фотопанорама сердца Бердска — площадь Горького

Снимок сделан 20 июля 2020. Какой будет площадь через 5 лет? Проездной дорогой? Бердским Арбатом? Какой вы хотите ее видеть?

Летний день 20 июля 2020 года — площадь Горького в Бердске

Редакция «Курьер.Среда.Бердск» работает над фотобазой. И делаем снимки для собственной коллекции и вот решили с вами поделиться сердцем Бердска — панорама площади Горького. Снимок сделан 20 июля 2020. Какой будет площадь через 5 лет? Проездной дорогой? Бердским Арбатом? Какой вы хотите ее видеть?