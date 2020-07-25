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Фотопанорама сердца Бердска — площадь Горького

15:56 25.07.2020 Фото: Анатолия Малышева
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Снимок сделан 20 июля 2020. Какой будет площадь через 5 лет? Проездной дорогой? Бердским Арбатом? Какой вы хотите ее видеть?  

Фотопанорама сердца Бердска площадь Горького
Летний день 20 июля 2020 года — площадь Горького в Бердске

Редакция «Курьер.Среда.Бердск» работает над фотобазой. И делаем снимки для собственной коллекции и вот решили с вами поделиться сердцем Бердска — панорама площади Горького. Снимок сделан 20 июля 2020. Какой будет площадь через 5 лет? Проездной дорогой? Бердским Арбатом? Какой вы хотите ее видеть?

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От редакции

Какой вы хотите ее видеть?  

Ольга, 22 июля 2020 13:10
НВР:
Хочу видеть сквозным проспектом с выездом на мкрн "Белокаменный". Самый короткий путь
до федеральной трассы с разгрузкой ул. Первомайская,Комсомольская, Кр Сибирь и ул Лунная.
Аноним, 22 июля 2020 15:39
Мечтать не вредно! Вместо своих хотелок, вы судя по развитию ситуации с областной свалкой в Бердске, получите залитую фекалиями из автоколонн мусоровозов со всей области, площадь-дорогу на областную свалку Бердск, с круглосуточно воняющими и грохочущими камазами на улицах Бердска, с текущими с них помоями вдоль всех домов Бердска! Ведь все забились под плинтусы и даже лень подпись поставить против областной свалки-Бердск, размером с сам Бердск! https://kurer-sreda.ru/2020/07/22/581386-gde-podpisatsya-protiv-stroitelstva-musornoj-svalki-u-kladbishha-berdska-spisok-adresov/comment-page-1#comment-1872503
Аноним, 22 июля 2020 17:53
Аноним, ну ты вылез из плинтуса и поставил подпись. Думаешь, решил всё?
Аноним, 22 июля 2020 17:54
А про размеры... это тебе они такими из под плинтуса мерещатся?
Аноним, 22 июля 2020 20:04
" Аноним, 22 июля 2020 17:54
А про размеры... это тебе они такими из под плинтуса мерещатся?"

Читай сам! Фотой документ из статьи! 500 000кв.метров-это же 50 гектаров.1 га-10 000м.кв.Получается весь Бердск собрались похоронить под свалкой.Городу конец.А у жителей какое будущее-сортировать мусор рядом с домом.Какое "счастье",на работу не надо ездить в Новосиб..

https://kurer-sreda.ru/2020/07/19/583414-nashli-neizvestnuyu-svalku-v-pravilax-zemlepolzovaniya-berdska-aktivisty-zovut-narod-zadat-po-nej-voprosy-na-publichnyx-slushaniyax-20-iyulya
Аноним, 23 июля 2020 09:17
"Читай сам! Фотой документ из статьи! 500 000кв.метров-это же 50 гектаров.1 га-10 000м.кв.Получается весь Бердск собрались похоронить под свалкой."

Аноним, площадь Бердска 67 кв км. Это 67 000 000 кв м. Это 6700 гектаров.
Не мели языком попусту.
Аноним, 22 июля 2020 13:34
Проездной на микрорайон, с разделительной пешеходной зоной (как на красном пр. в нск), начиная с ул. Вокзальной
Аноним, 23 июля 2020 09:49
Если бы у проектировщиков были мозги, то на микрорайон можно было бы проехать по Попова, Кр.Сибири, Первомайской, Свердлова, Герцена, Спортивной, Промышленной, через поселок Мичурина, не заезжая в центр и не создавая пробки на Ленина и у Вокзала.
Но совести у них нет, есть только карманы.
Дорога планируется исключительно для мусоровозов с Искитима и Советского, Первомайского и Кировского районов.
Аноним, 22 июля 2020 15:53
НВР:
Целиком и полностью - пешеходный Арбат.
Людмила, 22 июля 2020 16:43
Только пешеходной, с детскими колясками и бегающей ребятней. И с праздничной иллюминацией на Новый год, с ёлкой и снежным городоком.
Аноним, 22 июля 2020 17:26
Считаю площадь Бердска им Горького - это последний пятачок для семейных прогулок в Бердске, а также праздничных мероприятий таких , как Ёлка! Считаю что площадь Горького должна на всегда остаться пешеходно-прогулочной в Бердске!
Аноним, 22 июля 2020 17:37
НВР:
Площадь будет цветущим Арбатом со счастливыми детьми и новогодней ёлкой зимой! Единым комплексом с городским парком!
Расширить надо прекрасную улицу Первомайскую, продлить ее на микрорайон и в Белокаменный.
Яло, 22 июля 2020 23:05
К сожалению, через 5 лет площадь будет открытой дорогой (самой короткой) по пути на свалку, чтобы шли грузовики с мусором со всей области.
Аноним, 23 июля 2020 03:08
И эта про свалку. Жить без неё не могут
Аноним, 23 июля 2020 06:48
НВР:
А я хочу, чтобы почти весь асфальт из парка, с площадки возле Ориона соскребли и деревьев посадили. Вот зачем в парке дороги в 2 полосы понаделали? А площадь уж слишком большая, уменьшить ее нужно
Аноним, 23 июля 2020 15:43
Поздно пить боржоми, когда все уже заасфальтировали!
Аноним, 24 июля 2020 11:19
Не поздно.
В парке все дорожки асфальтовые поснимали и не вздрогнули.
Аноним, 23 июля 2020 06:49
Уважаемая редакция! Может быть прямо сейчас начните работу по возвращению новогодней ёлки на площадь? А то в декабре на все вопросы снова ответят, что все уже решено((((
Аноним, 23 июля 2020 15:48
Уважаемые автомобилисты, у нас ещё много и пешеходов,которым скоро совершенно негде будет ходить! Оставьте хотя бы площадь ГОРЬКОГО пешей! А то только и слышно: дороги автомобилям,газоны под парковки автомобилям,на тротуарах тоже ставите свои авто! А пешеходам что?
Аноним, 24 июля 2020 11:21
В деревне (по мнению соседних городов) Новосибирск вон улицу Ленина и другие пешеходной делают.
Чем Бердск то хуже?
Гость, 25 июля 2020 11:52
Академгородок подбирает территорию под конноспортивный комплекс в районе 10 км от Нска. Почему бы вместо царь-свалки не устроить его рядом с Бердском? Они и вложЫть готовы $2.000.000! - https://ngs.ru/more/69383785/

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