Редакция «Курьер.Среда.Бердск» работает над фотобазой. И делаем снимки для собственной коллекции и вот решили с вами поделиться сердцем Бердска — панорама площади Горького. Снимок сделан 20 июля 2020. Какой будет площадь через 5 лет? Проездной дорогой? Бердским Арбатом? Какой вы хотите ее видеть?
Фотопанорама сердца Бердска — площадь Горького
Снимок сделан 20 июля 2020. Какой будет площадь через 5 лет? Проездной дорогой? Бердским Арбатом? Какой вы хотите ее видеть?
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От редакции
Какой вы хотите ее видеть?
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Хочу видеть сквозным проспектом с выездом на мкрн "Белокаменный". Самый короткий путь
до федеральной трассы с разгрузкой ул. Первомайская,Комсомольская, Кр Сибирь и ул Лунная.
А про размеры... это тебе они такими из под плинтуса мерещатся?"
Читай сам! Фотой документ из статьи! 500 000кв.метров-это же 50 гектаров.1 га-10 000м.кв.Получается весь Бердск собрались похоронить под свалкой.Городу конец.А у жителей какое будущее-сортировать мусор рядом с домом.Какое "счастье",на работу не надо ездить в Новосиб..
https://kurer-sreda.ru/2020/07/19/583414-nashli-neizvestnuyu-svalku-v-pravilax-zemlepolzovaniya-berdska-aktivisty-zovut-narod-zadat-po-nej-voprosy-na-publichnyx-slushaniyax-20-iyulya
Аноним, площадь Бердска 67 кв км. Это 67 000 000 кв м. Это 6700 гектаров.
Не мели языком попусту.
Но совести у них нет, есть только карманы.
Дорога планируется исключительно для мусоровозов с Искитима и Советского, Первомайского и Кировского районов.
Целиком и полностью - пешеходный Арбат.
Площадь будет цветущим Арбатом со счастливыми детьми и новогодней ёлкой зимой! Единым комплексом с городским парком!
Расширить надо прекрасную улицу Первомайскую, продлить ее на микрорайон и в Белокаменный.
А я хочу, чтобы почти весь асфальт из парка, с площадки возле Ориона соскребли и деревьев посадили. Вот зачем в парке дороги в 2 полосы понаделали? А площадь уж слишком большая, уменьшить ее нужно
В парке все дорожки асфальтовые поснимали и не вздрогнули.
Чем Бердск то хуже?