Отметят День ВМФ в сокращенном формате из-за коронавируса моряки Бердска 26 июля. Шоу на воде отменили

Морское братство соберется у памятного камня морякам в городском парке, чтобы возложить цветы. Почтить память ушедших в мир иной прошедшим флотскую службу никакая эпидемия запретить не может.

В Бердске сильно морское братство. Капитан третьего ранга Вадим Назимов (на фото — слева) теперь командует парадом

В последнее воскресенье июля в России отмечают День ВМФ. 26 июля 2020 года не станет исключением и для Бердска. По традиции горожане соберутся на аллее городского парка, где установлен памятный камень морякам-бердчанам, павшим и живым. Никакая пандемия не сможет остановить моряков, заявил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердского морского братства Вадим Назимов.

— Мы по-прежнему соберемся в 10 часов утра у памятника морякам. Состоится торжественное возложение цветов, посвященное Дню Военно-морского флота. Поскольку пандемия, то митинги запрещены, но почтить память нам никто запретить не может. Проведем праздник обязательно и достойно, только в укороченном формате, — прокомментировал 22 июля капитан третьего ранга Назимов, организатор церемонии.

Он уточнил, что торжества все-таки придется сократить из-за ограничительных мер. Не факт, что моряков при встрече друг с другом можно заставить надеть маску или держать 1,5-метровую дистанцию. На праздник пригласили чиновников, депутатов и других известных бердчан. Подтвердил свой визит 26 июля в Бердск в качестве почетного гостя зампредседателя Новосибирского морского собрания Владимир Михальцов.

В связи с «пандемическим страхом» не состоятся праздничные шоу и соревнования на воде и на берегу, как это было всегда.

— Нам запретили любые массовые мероприятия. В этом году, к сожалению, ничего проводить не будем в День ВМФ, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского управления физкультуры и спорта Светлана Ашихмина, отметив, что все уже соскучились по турнирам и праздникам.

Ежегодно в День Военно-морского флота бердчанам представлялась возможность посмотреть на парусные регаты, заплывы, турниры между судомоделистами, реконструкции боев и многие другие зрелищные и эффектные события.

Второй раз Бердск отметит День ВМФ без основателя бердского морского братства Виктора Кришталя. Старший прапорщик морской пехоты умер 13 мая 2019 года в 60 лет. Он был инициатором установки памятного камня 16 лет назад, заложил традицию исторической реконструкции боев в День Победы. Именно он впервые организовал митинг в честь Дня Военно-морского флота, который теперь ежегодно проводится в Бердске. Теперь парадом командует Вадим Назимов.

Уже более 300 лет русские моряки надежно защищают страну, одерживая блестящие победы на полях сражений, а в мирное время славные традиции ВМФ перенимают новые поколения моряков. Современный Военно-морской флот России — огромный сложный комплекс, который обеспечивает выполнение задач в условиях агрессии, защищает суверенитет страны, поддерживает мир и безопасность, обеспечивает присутствие РФ в мировом океане.

В 2020 году Дню ВМФ исполняется 81 лет. В 1939 году народный комиссар военно-морского флота СССР Николай Кузнецов обратился в руководству страны с просьбой организовать специальный праздник для военных моряков. Правительство поддержало идею и назначило дату — 24 июля, день рождения легендарного адмирала Кузнецова. В 2006 году президент РФ Владимир Путин подписал указ: День ВМФ отмечать в последнее воскресенье июля.

Масштабные праздники в 2020 году пройдут на всех российских флотах.