Кто хочет стать депутатом регионального заксобрания от Бердска с сентября 2020? Список выдвиженцев

11 человек от парламентских партий и новых политический объединений, а также самовыдвиженцы претендуют на два депутатских мандата в парламенте Новосибирской области, чтобы представлять интересы бердчан.

Глава бердской ТИК Наталья Фокина принимает документы от кандидатов депутаты на сентябрьские выборы-2020

Выдвижение кандидатов в депутаты законодательного собрания Новосибирской области завершилось 22 июля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Бердск в областном парламенте представлен двумя избирательными округами — №12 (вместе с Искитимским районом) и №16. В списки внесены изменения.

В итоге окружные избирком зарегистрировали 11 выдвиженцев:

Избирательный округ №12

Валерий Бадьин — «Единая Россия», председатель горсовета депутатов, Бердск

Александр Бухаров — партия «Родина», индивидуальный предприниматель, Бердск

Татьяна Витман — самовыдвиженец, директор ООО «Вальтер», Искитим

Иван Кербер — партия «Новые люди», директор ООО «КиЧ Луанж», Искитим

Сергей Матвеев — «Справедливая Россия», глава Тальменского сельсовета, Искитимский район

Евгений Шаблинский — ЛДПР, помощник депутата заксобрания НСО Олега Суворова, Новосибирск

Избирательный округ №16

Руслан Дудин — «Новые люди», директор ООО «СМИ-9», Новосибирск



Игорь Ляхов — партия «Родина», замдиректора ООО «Сибресурс», БердскАндрей Некрасов — КПРФ, преподаватель школы №11, БердскЗоя Родина — «Единая Россия», директор лицея №6, БердскКастальский Юрий Алексеевич — ЛДПР.

Кастальский предоставил документы в среду, под занавес окончания срока выдвижения, сообщила «Курье. Среда. Бердск» 23 июля глава бердской ТИК Наталья Фокина.

Накануне избирком вычеркнул из списков Артура Согояна, который выдвигался по округ №16 от партии «За правду». Индивидуальный предприниматель из Новосибирска не принес подписные листы с подписями в свою поддержку в установленные сроки. Поэтому он выбывает из выборной гонки, рассказала Фокина.

Все, кто выдвинулся от непарламентских или самовыдвиженцы по округу №16, должны собрать максимально 1835 подписей в свою поддержку.

— Для регистрации в качестве кандидатов необходимо 1669 подписей. Мы их будем проверять на подлинность и количество. И только после этого вручим кандидатское удостоверение, — пояснила Наталья Фокина.

До конца июля, по ее оценке, все выдвинувшиеся на выборы получат официальный статус кандидатов. Хотя уже все из них открыли свои избирательные счета, перечисляют на них деньги для ведения агитационной кампании.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», облизбирком зарегистрировал партийные списки участников грядущих выборов — от 10 политических партий. Их названия внесут в первый бюллетень, который выдадут избирателям на участке 13 сентября. Во втором — фамилии кандидатов-одномандатников. Депутатов выбирают на 5 лет.

Смотрите полную информацию о тех, кто баллотируется в заксобрание Новосибирской области от Бердска.