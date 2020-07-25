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Кто хочет стать депутатом регионального заксобрания от Бердска с сентября 2020? Список выдвиженцев

15:58 25.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: ЦИК НСО
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11 человек от парламентских партий и новых политический объединений, а также самовыдвиженцы претендуют на два депутатских мандата в парламенте Новосибирской области, чтобы представлять интересы бердчан.

Кто хочет стать депутатом регионального заксобрания от Бердска с сентября 2020? Список выдвиженцев
Глава бердской ТИК Наталья Фокина принимает документы от кандидатов депутаты на сентябрьские выборы-2020

Выдвижение кандидатов в депутаты законодательного собрания Новосибирской области завершилось 22 июля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Бердск в областном парламенте представлен двумя избирательными округами — №12 (вместе с Искитимским районом) и №16. В списки внесены изменения.

В итоге окружные избирком зарегистрировали 11 выдвиженцев:

Избирательный округ №12

Валерий Бадьин — «Единая Россия», председатель горсовета депутатов, Бердск
Александр Бухаров — партия «Родина», индивидуальный предприниматель, Бердск
Татьяна Витман — самовыдвиженец, директор ООО «Вальтер», Искитим
Иван Кербер — партия «Новые люди», директор ООО «КиЧ Луанж», Искитим
Сергей Матвеев — «Справедливая Россия», глава Тальменского сельсовета, Искитимский район
Евгений Шаблинский — ЛДПР, помощник депутата заксобрания НСО Олега Суворова, Новосибирск

Избирательный округ №16

Руслан Дудин — «Новые люди», директор ООО «СМИ-9», Новосибирск

Игорь Ляхов — партия «Родина», замдиректора ООО «Сибресурс», Бердск
Андрей Некрасов — КПРФ, преподаватель школы №11, Бердск
Зоя Родина — «Единая Россия», директор лицея №6, Бердск
Кастальский Юрий Алексеевич — ЛДПР.

Кастальский предоставил документы в среду, под занавес окончания срока выдвижения, сообщила «Курье. Среда. Бердск» 23 июля глава бердской ТИК Наталья Фокина.

Накануне избирком вычеркнул из списков Артура Согояна, который выдвигался по округ №16 от партии «За правду». Индивидуальный предприниматель из Новосибирска не принес подписные листы с подписями в свою поддержку в установленные сроки. Поэтому он выбывает из выборной гонки, рассказала Фокина.

Все, кто выдвинулся от непарламентских или самовыдвиженцы по округу №16, должны собрать максимально 1835 подписей в свою поддержку.
— Для регистрации в качестве кандидатов необходимо 1669 подписей. Мы их будем проверять на подлинность и количество. И только после этого вручим кандидатское удостоверение, — пояснила Наталья Фокина.

До конца июля, по ее оценке, все выдвинувшиеся на выборы получат официальный статус кандидатов. Хотя уже все из них открыли свои избирательные счета, перечисляют на них деньги для ведения агитационной кампании.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», облизбирком зарегистрировал партийные списки участников грядущих выборов — от 10 политических партий. Их названия внесут в первый бюллетень, который выдадут избирателям на участке 13 сентября. Во втором — фамилии кандидатов-одномандатников. Депутатов выбирают на 5 лет.

Смотрите полную информацию о тех, кто баллотируется в заксобрание Новосибирской области от Бердска.

Кто хочет стать депутатом регионального заксобрания от Бердска с сентября 2020? Список выдвиженцев

Кто хочет стать депутатом регионального заксобрания от Бердска с сентября 2020? Список выдвиженцев

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От редакции

Кого выберут?

Вадим, 23 июля 2020 11:04
Можно всем выдвиженцам сразу предложить предвыборный тест, ответы на который сразу определят позицию к ним бердчан. Это вопросы, о принадлежности к Единой России, "Почетному" гражданину двух городов, строительству новой свалки, к внесению поправок в Конституцию, а также где Вы были, когда происходил захват побережья Обского моря и Бердского залива, производилась и производится вырубка леса, ну и еще какие-нибудь подобные вопросы. Ведь многие из этих списков уже ранее были наделены властными полномочиями и могли что-то сделать. Что они ответят на этот раз? Может стоит поставить на новые лица.
Лигионер, 24 июля 2020 19:10
Согласен полностью нужно дать дорогу молодым и посмотреть на их работу потому что все кто там сидел и будет сидеть в системе и они подневольные уже давно пешки.
Гость, 25 июля 2020 15:45
Уже "давали дорогу молодым"! Не помнишь, потапова с мухамедовым?
Аноним, 23 июля 2020 11:26
НВР:
Что толку и какая разница, если через месяц после выборов у них поголовно начинается всеобщая амнезия, до следующих выборов и они превращаются резко в небожителей, подчиняющихся только своим партиям и плюющим на глупых избирателей, которых ничему жизнь за 30 лет не научила...
Аноним, 23 июля 2020 11:30
Очень хорошо, что указана партийность. ЕдРо - сразу в черный список. За этих голосовать нельзя ни при каких обстоятельствах!
Аноним, 23 июля 2020 11:46
Никогда больше не проголосую за выдвиденцев от Единой России! Или КП РФ или ЛДПР, хотя и от тех и от других тоже не в восторге, но за единороссов голосовать принципиально не буду!
Аноним, 23 июля 2020 12:34
Эти партии уже рыдают. Без тебя большевики обойдутся:)
Аноним, 23 июля 2020 17:13
большевиков уже давно нет. сейчас у нас есть только коммунисты-оппортунисты.
Аноним, 23 июля 2020 17:47
Большевиков по факту полно. Ну, которые игнорируют резалты выборов /в Учредительное собрание в ноябре 1917/ и считают только себя достойными всего и вся.
Аноним, 23 июля 2020 13:40
Курьер-Среда - вопрос к вам. Может пора организовать дебаты между противоборствующими кандидатами? Стенограмму,видео, онлайн-трансляцию можете выкладывать на сайте - современные средства связи позволяют.
Аноним, 23 июля 2020 15:08
Не понял ... а где же свежеиспечённый "коммунист" (тот что бывший зам единороса Лагоды с Искитимской администрации)с 11 округа?! Неужели снял свою кандидатуру в пользу "социально близкого" Бадьина?? ))))))))
Аноним, 23 июля 2020 15:10
ПОПРАВКА: с 12-го округа, конечно
Аноним, 23 июля 2020 15:35
ПОПРАВКА: с 12-го, конечно
Егор, 23 июля 2020 16:08
Переметнулся из Едро в коммунисты. Все они такие. Политические ходоки. Как таким можно верить ?
Соседка справа, 23 июля 2020 23:37
Специально посмотрела на сайте избиркома есть он в списке. Нечего на человека напраслину возводить.
Мега, 24 июля 2020 16:38
Ага, размечтались! Это человек не только слова, но и дела! Со своей позицией и с целями. А не вот это вот всё.
Истмат, 23 июля 2020 17:09
Ох, наголосуют вам , ребята, нынче... не унесёте.
Нам, крестьянам, разницы нет большой, кто там из вас штаны протирать в Новосибе будет, наших интересов там нет.
Поэтому, предполагаю, очень неожиданный расклад депутатских лиц после голосования.
Соседка справа, 23 июля 2020 23:38
Ой, а где есть наши интересы?
Аноним, 23 июля 2020 23:59
в тарифах ЖКХ например, которые эти "депутаны" нам ежегодно поднимают (голосуют "за"), в 2017-м так вообще хотели на 15-20% сразу вздёрнуть, вот такие "слуги народа"
Аноним, 24 июля 2020 00:07
P.S. а этот, который от КПРФ, которого от стыда даже в список избиркома не включили - "замдиректора новосибирского отделения АО «Новосибирскэнергосбыт»", небось сам повышение тарифов тогда пробивал, а теперь, вот, "под красным флагом" в облсовет идёт, "интересы бердчан" защищать )))
Какое бесстыдство!!
Гость, 25 июля 2020 15:47
Там теперь новые схемы голосования: даже проиграв, они как-то пролезают! - ???

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