Обнимала пациенток и успокаивала истерики: Как лечат от COVID-19 в госпитале Бердска с благодарностью доктору Марине Илющенко, рассказала переболевшая Надежда Мочалова

По словам Надежды, условия в отделении хорошие, но лично ей, как диабетику, питания не хватало. Родственники приносили фрукты и овощи. А медперсоналу она безгранично благодарна.

Доктор становится самым главным человеком в период тяжелой болезни

Сообщение о больных CoViD-19 — как вести с фронта. Люди рассказывают нам, как проходит их лечение. Часто к нам обращаются за помощью, кто все плохо, а другие возможности восстановить справедливость испробованы. Тем более нам приятно узнавать о том, что люди благодарят врачей.

У Надежды Мочаловой, 59 лет, внезапно поднялась высокая температура. Надежда инвалид III группы, у нее — сахарный диабет. Несколько дней она была под наблюдением врачей на дому. Когда стало хуже, на скорой повезли делать компьютерную томографию, где предварительно определили признаки COVID-19.

Надежду тут же положили в пульмонологическое отделение горбольницы Бердка. Сначала, как рассказывает Надежда, в «фильтрующее отделение» на 2-м этаже, а когда мазок на коронавирус пришел положительный, ее перевели в отделение, где лечат больных с COVID-19 на 4 этаж.

— Все были в респираторах и костюмах. Бедные медработники — в такую жару ходить в этой резине. Защищены точно все были. Никто не приходил так просто, — делится женщина.

Рядом были более тяжелые больные. При ней двух человек из отделения отправляли в реанимацию, но потом они вернулись во здравии, как говорит, Надежда.

— Сколько я лежала, двадцать с лишним дней, ну смертности не было, вообще не было, — утверждает она.

В просторной палате их было трое. Вместе с Надеждой лежала пациентка, которой за семьдесят, и которая, к слову, уже поправилась. Вторая — учительница, пока еще в больнице.

Надежда хвалит медперсонал, и особенно тепло отзывается о молодом докторе Илющенко Марине Викторовне.

— Особенно запомнилось, что она может к каждому подойти, приобнять, индивидуально поговорить — поговорить на отвлеченные темы, отвлекая нас вот от этих вот дурных мыслей, как говорится. Потому что мысли-то всякие. Но вы знаете, но это такой щедрой души человек, что она всю себя отдает работе. Я говорю, это вот редко с таким вот встречаешься, очень редко. На каждую жалобу она тут же отреагирует, — рассказывает благодарная пациентка.

Женщины в палате гадали между собой, какой у доброго доктора цвет волос, решили, что Марина Викторовна брюнетка. Надежда переживает, что, встретив доктора на улице, может не узнать.

— Мы их прозвали пингвинами, потому что бедные в этих костюмах, в этих защитных масках. Я уж, грешным делом, говорю: «Вот вы знаете, я сколько лежала в больницах, я всех своих докторов знала, а у вас запомнила только ваши добрые глаза», — так выразила свою признательность Марине Викторовне Надежда.

Знали пациентки, что Марина Викторовна замужем, и что у нее очень хорошие родители — об этом она рассказала им во время своих посещений, чтобы женщинам было о чем подумать, кроме болячек.

— У меня однажды была типа истерики. Она подошла, приобняла и говорит: «Ну что же вы так? Ну что же вы так? Ну?» А потом говорит: «А у вас татуаж глаз и бровей?» Я говорю «Да!» Она говорит «Слушайте, ну вы молодец!» , — вспоминает Надежда.

Постоянно задавали доктору вопросы о своем состоянии, о будущем. Доктор все объясняла и уверяла, что все у них будет хорошо.

— Вы знаете, мы вот когда лежали, у нас был шикарнейший вид — это вот в одной из палат на залив. Вот она приходит и начинает вот это вот всё: «Ой, девчонки, как же вам повезло!»

Надежда считает, что она перенесла заболевание в нетяжелой форме. Где заразилась трудно теперь сказать. К родственникам в гости в пандемию она опасалась ходить, старалась свести контакты к минимуму со всеми, и очень надеется, что из ее круга никто не заболеет.

Родные и знакомые поддерживали. Звонили каждый день, подбадривали, приносили продукты, воду, необходимые препараты.

Пациентки развлекали себя как могли.

— Сейчас занятие — телефон и интернет. Ну и все, туда же нельзя, понимаете, ничего передавать было. Только телефон нас спасал, — делится Надежда. — Мы разговаривали. Жизнь прожита большая у всех. В связи с 40-летием олимпиады я рассказывала, как я была на олимпиаде на этой. Они слушали, раскрыв рот, и говорят: «Ну надо же, какая легенда!»

По словам Надежды, условия в отделении хорошие, но лично ей, как диабетику, питания не хватало. Родственники приносили то, что можно было хранить без холодильника — овощи, фрукты. Холодильника в отделении нет и продукты хранить негде.

— Но врачам безгранично благодарна — всему медперсоналу. Впервые увидела медбрата, в основном же медсестры у нас. Он приходил на сутки — Алексей. Вообще замечательный молодой человек. Отчего-то я думала, что он неловкий такой, а он подошел, с первого раза капельницу, знаете? Никогда не перекалывал. Умничка! Вот умница! Понимаете? Я не знаю, откуда их набрали таких… Но вот все, как один, друг друга стоят. Хорошие ребята все — и сестрички, и технички убирают чисто.

Надежда чувствует себя хорошо, по ее словам, неожиданно разыгрался аппетит. Ограничений каких-либо в передвижении нет, но она пока находится дома, чтобы восстановить силы и привыкнуть к тому, что она теперь здоровый человек.