После истории о жизни парализованного Сергея Штаева в свинарнике минтруд Новосибирской области прибыл с проверкой в пансионат им. Калинина в Бердске

Нарушения нашли, но расположение свинофермы рядом с домом престарелых соответствует нормативам. Впрочем, пансионат, где живут инвалиды, пенсионеры и бывшие уголовники, ждет масштабная проверка.

Проведет комплексную проверку минтруд по свинарнику в пансионате имени Калинина

История о свинарнике, в котором живут инвалиды из бердского дома престарелых и об условиях их работы и проживания не могла оставить равнодушным и министерство труда Новосибирской области. По запросу, отправленному 23 июля, уже на следующий день пришел ответ с комментарием регионального министерства труда и социального развития на счет всех нарушений в отделении №4. Именно так именуется свиноферма, принадлежащая пансионату ветеранов труда им. Калинина в Бердске.

Министерство сообщило, что по факту публикации в «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию в пансионате взяли на особый контроль, так как этот дом престарелых является их подведомственным учреждением. В оперативном порядке в пансионат им. Калинина была направлена комиссия.

— По итогам проведенной проверки рабочей комиссией вынесены отдельные замечания в части организации деятельности отделения трудовой реабилитации. Руководству учреждения дано указание устранить выявленные замечания в течение недели. В ближайшее время дополнительно будет проведена комплексная выездная проверка учреждения по всем направлениям деятельности, — сообщило министерство труда и соцразвития 24 июля «Курьер. Среда. Бердск».

О значительном удалении отдаления №4 от отделения №1 и расположения его на свиноферме минтруд заявил, что подобное размещение соответствует действующим нормативам. Свинарник, по словам заместителя министра труда, находится на достаточном расстоянии от основного корпуса.

— Отметим, что в ГАУССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им. М. И. Калинина» проживают граждане пожилого возраста и инвалиды, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию. Среди них есть люди со сложными судьбами, в том числе имеющие неоднократно судимость, которые не всегда соблюдают правила внутреннего распорядка, допускают злоупотребление спиртными напитками, вступают на этом фоне в конфликт с персоналом, — прокомментировал минтруд ситуацию, изложенную в статье.

Также в министерстве рассказали, что действительно на территорию отделений не пускают посторонних. Несмотря на окончание самоизоляции, объявленное губернатором Андреем Травниковым 1 июля 2020 года, на территории стационаров, подведомственных министерству труда, режим карантина сохранен до 15 сентября 2020 года. На основе этого правила прохода посторонних на территорию корпусов действительно запрещен, равно как и встречи родственников с пенсионерами и инвалидами, проживающими в пансионате ветеранов труда им. Калинина.