Как понять, что муж изменяет: Основные признаки изменщика

Во-первых, муж стал чаще задерживаться на работе и в принципе изменил распорядок дня. К примеру, пропускает обычные «обеденные» звонки жены, раньше уходит из дома и позже возвращается. Во-вторых, супруг акцентирует внимание на внешности и спортивных занятиях.

Все совместные цели — дети, быт, дом — это важно, но в основе должна быть радость, которую люди хотят и умеют друг другу давать

«Женщины все видят и чувствуют. Обманывать их можно до тех пор, пока они это позволяют», — говорит психолог Андрей Николаев. По мнению специалиста, главные признаки супружеской неверности вычисляются легко, трудно дается решение о том, как жить дальше, зная, что у супруга есть любовница. Именно по этой причине, прежде чем искать сигналы измены в поведении своего мужчины, подумайте, готовы ли вы столкнуться с неприятной реальностью.

Почему появилась другая?

Любовь, доверие, взаимный интерес и уважение, признание ценности партнера и общие цели — это так называемый «стабилизационный пакет» свойств нормальной семьи. Дефицит любого из перечисленных элементов может привести к измене, потому что на сторону идут за тем, чего не хватает дома. Если вам кажется, что муж изменяет, спросите себя: что именно он там, на другой стороне, ищет? Чего вы не можете, не хотите или не умеете ему дать?

В 80% случаев обращения к психологу выясняется, что женщина по разным причинам (к примеру, из-за рождения ребенка) сама поменяла отношение к мужу: количество внимания и уважения сократилось, а трансляции недовольства и претензий стали регулярными. Даже понимая, что это явление временное, не всякий супруг выдержит, поскольку мужчина желает видеть рядом счастливую женщину. Недостающие элементы счастья ему с готовностью предоставит другая.

Еще распространен вариант, когда своей патологической боязнью неверности женщина провоцирует реальную измену. Так часто ведут себя те, кто вырос в семьях, где родители не доверяли друг другу. Имея в голове модель отношений, в которых папа изменяет, а мама его постоянно проверяет, женщина проецирует родительский пример и на свою пару. В результате вместо уважения и доверия муж получает прессинг, контроль и подозрения, которые перевешивают все добрые качества и плюсы его второй половины.

Таковы объективные предпосылки мужских измен. Но опять же не всякий уйдет на сторону. И если для вас человек дорог и ценен, то не доводите ситуацию до крайностей. А тех, кто уже завел любовницу, вычислить довольно просто.

Неверный муж: стиль поведения

Стилем поведения неверного мужа обычно управляет чувство вины. Чем более виноватым он себя чувствует, тем тщательнее подойдет к искуплению: его внимание станет необычайно трепетным, нежным и обволакивающим. Начнутся спонтанные подарки, внезапные знаки расположения, изменится качество и количество времени, которое он будет уделять семейным вопросам, жене и детям.

Если же в паре царит безразличие, то и чувства вины у мужчины не возникнет. Тем не менее поведение все же поменяется, но в негативную сторону. То, на что раньше реакции просто не было, станет его раздражать. Прежде сдерживаемое недовольство начнет декларироваться, а забота и доброе общение сведутся к нулю. Серьезно отразится неверность мужа и на материальной стороне: другая женщина требует вещественных знаков внимания, в ее пользу мужчина без раздумий произведет секвестр семейного бюджета.

Но и эти изменения в поведении — еще не гарантированный сигнал неверности. Они могут базироваться на каких-то иных событиях и психологических факторах: возрастные и семейные кризисы, депрессии, переживания о самочувствии, особенно в сфере мужской состоятельности. Говорить о том, что муж изменяет, можно лишь в том случае, когда на лицо комплекс признаков.

Во-первых, муж стал чаще задерживаться на работе и в принципе изменил распорядок дня. К примеру, пропускает обычные «обеденные» звонки жены, раньше уходит из дома и позже возвращается. Во-вторых, супруг акцентирует внимание на внешности и спортивных занятиях. Прежде не был дружен даже с обычной зарядкой, а теперь — и пробежка, и бассейн, и «качалка». Третий признак — ваш избранник усилил меры конфиденциальности, поменял пароли на всех гаджетах, телефонные переговоры проводит в уединении, старается обособить все свои контакты. Четвертое доказательство — у мужчины поменялся запах и появились новые, несвойственные ранее вкусовые и кулинарные предпочтения. Дело в том, что, постоянно контактируя с другой женщиной, он невольно проникается ее вкусом относительно еды и ощущением прекрасного в этом мире.

И, наконец, пятым признаком можно назвать прямые улики: чужие женские вещи в его ареале обитания (например, в автомобиле), следы косметики на одежде (зачастую любовница сама старается их оставить, чтобы спровоцировать разрыв с женой).

Что делать, если это ваш случай

Женщине нужно понять, готова ли она столкнуться с этой ситуацией. Если готова, то составить алгоритм действий. Собирать вещи и уходить, не думая о завтрашнем дне, точно не стоит. Как не стоит и впадать в депрессию и прочие саморазрушительные состояния. Зачастую речь идет о семьях с детьми, а это уже другой уровень ответственности и материальной заинтересованности, поэтому следует понять, как поступить правильно, и только после этого действовать.

Прощать имеет смысл, лишь когда в семье в принципе существовали любовь и доверие, но мужчина оступился. Выйти из этого пике сами партнеры вряд ли сумеют, поэтому потребуется поддержка специалиста. Помните: наше психоэмоциональное состояние так же важно, как и физическое здоровье, поэтому ходить к психологу — это такая же гигиена и профилактика, как визиты к стоматологу или гинекологу. С помощью специалиста вы сможете выйти из ситуации с наименьшими потерями и построить что-то новое, поскольку к старому возврата уже не будет.

Увы, в большинстве случаев измены говорят о том, что любви нет, а люди просто живут, потому что… Их держат социальные стереотипы, «счастье детей», квартирный вопрос — что угодно. Но, если человек вам дорог и ценен, спасайте свою любовь и помните: удержаться в отношениях несколько десятков лет — непростая задача. Можно это делать на морально-волевых качествах, терпя, прощая, живя не своей, несчастливой жизнью, а можно возникшие проблемы нивелировать, найти подходы друг к другу, выработать общий язык, научиться слышать и принимать партнера, создавать гармонию в семье.

И еще — мужчина всегда будет любить ту женщину, которая уважает и ценит себя, имеет свои интересы, свои взгляды, позицию и живет с мужчиной для радости. Все совместные цели — дети, быт, дом — это важно, но в основе должна быть радость, которую люди хотят и умеют друг другу давать.

Источник: АиФ