Роковой парад планет: Что случится с нами после июльского предвестника аппокалипсиса?

В августе 1999 года парад планет совпал с солнечным затмением, и тогда прогнозы о «конце света» звучали ещё более зловеще.

Ничего необычного для астрономов в параде планет нет, такое происходит регулярно

В последние недели любители астрономии более пристально вглядываются в небо по вечерам. С 4 июля началось такое явление, как парад планет. Этим словосочетанием называют конфигурацию планет Солнечной системы, когда они выстраиваются почти в один ряд друг за другом, а точнее — сгруппировываются в одном пространственном конусе, в вершине которого находится Солнце.

И хотя у учёных даже нет такого термина, как «парад планет», в массовом сознании он неизменно вызывает суеверный страх и воспринимается как предвестник апокалипсиса. Почему так произошло и надо ли бояться выстраивания небесных тел в одну линию, узнаем ниже.

Что может произойти с Землёй?

В 1974 году в США вышла книга «Эффект Юпитера». Её авторы, астрономы и популяризаторы науки Джон Гриббин и Стивен Плейжман, описывали ожидавшееся в 1982 году событие, когда все планеты окажутся на одной стороне от Солнца, а 10 марта настанет момент их наибольшего сближения. Авторы дали волю своей фантазии, предположив, что явление обернётся катастрофой для землян.

Логика размышлений была такой. Все планеты влияют на Солнце и друг на друга. Когда они встанут по одну сторону от светила, их гравитационные силы сложатся, что вызовет сильнейшие приливы на Солнце и резкий рост его активности. С бурлящей плазмой поверхности звезды к Земле устремится невиданный по мощности поток заряженных частиц. Они приведёт к энергетическому коллапсу, изменит вращение планеты, что в свою очередь отзовётся чередой землетрясений. Кульминацией станут грандиозные толчки и смещения земной коры вдоль разлома Сан-Андреас в США, что сотрёт с лица земли Лос-Анджелес.

Авторы пользовались авторитетом в научной среде, и, хотя ряд учёных раскритиковали их книгу, указав, что все эти доводы выглядят натянутыми, голоса здравого смысла утонули в гвалте паникёров. Книга стала бестселлером и мигом разлеталась с прилавков. По мере приближения 10 марта 1982 года недвижимость в Лос-Анджелесе дешевела, тысячи испуганных жителей покидали город, а самые впечатлительные звонили в обсерваторию Джон Гриббина с вопросом, сбудется ли прогноз.

Прогноз, как мы знаем, не сбылся, но панические настроения успели проникнуть во все уголки мира, и даже советские граждане вполголоса обсуждали предстоящий катаклизм. С тех пор словосочетание «парад планет» прочно вошло в наш лексикон, а Гриббин и Плейжман в 1983 году даже выпустили новую книгу. В ней они объяснили, что пресловутый парад планет всё же состоялся, но на пару лет раньше, и именно он вызвал извержение вулкана Сент-Хеленс в американском штате Вашингтон, от которого погибло 57 человек.

Чем это может быть полезно?

В августе 1999 года парад планет совпал с солнечным затмением, и тогда прогнозы о «конце света» звучали ещё более зловеще. Тревожные настроения подогревались и в 2000-м, и в 2012-м, в 2015-м. Но никаких катастрофических последствий не случилось.

«И не должно было, ведь влияние планет на Солнце и друг на друга крайне слабое, — поясняет старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ Владимир Сурдин. — Эти двое, Гриббин и Плейжман, предрекая аномальную активность Солнца, имели в виду, что силы притяжения планет, особенно Юпитера и Сатурна, окажут на него влияние, какое Луна оказывает на земной океан, вызывая морские приливы. Однако элементарный расчёт показывает, что, если все планеты соберутся с одной стороны Солнца, оно деформируется лишь на 3 мм. Понятно, что это ничтожная величина, если учитывать размеры Солнца. Тут даже говорить не о чем.

Ничего необычного для астрономов в параде планет нет, такое происходит регулярно. А вот для тех, кто запускает космические аппараты, конфигурация планет имеет смысл. Это важно, когда надо отправить зонд для пролёта мимо двух и более планет и сэкономить при этом топливо. Производится гравитационный манёвр: пролетая мимо одной планеты, аппарат ускоряется за счёт её гравитации и направляется к следующей.

Так, например, было при запуске двух американских зондов „Вояджер“ в 1977 году. Тогда все планеты-гиганты расположились в сравнительно узком секторе Солнечной системы (происходил их „парад“), и эту конфигурацию удачно использовали. При пролёте „Вояджеров“ мимо Юпитера он „подтолкнул“ их своей гравитацией к Сатурну, тот „подтолкнул“ к Урану, а Уран — к Нептуну. Так удалось облететь все четыре планеты-гиганта — это была выдающаяся миссия».

Как всё это выглядит?

Тем не менее для любителей астрономии парад планет — благодатное время. Приятно, выйдя вечером, увидеть на небосводе сразу несколько планет, а не ждать их появления поодиночке. Взял бинокль или телескоп — и за один раз посмотрел всё самое интересное. Сначала полюбовался поднявшимися над южным горизонтом Юпитером с четырьмя его крупнейшими спутниками и окольцованным Сатурном, затем перевёл телескоп на восток, где взошёл Марс. В предрассветные часы появляются и Венера и Меркурий.

Шестой участник этого парада планет — наша родная Земля. Уран и Нептун в этот раз в космическом шоу не задействованы, они остались в стороне, да и разглядеть их невооруженным глазом нельзя — слишком далеко. И ещё надо понимать, что для земного наблюдателя планеты вовсе не выстроены на небе по линейке. Так выглядит их конфигурация, только если взглянуть на Солнечную систему с расстояния в миллиарды километров. И то это будет не ровная линия небесных тел, а группировка, собранная в узком конусе.

Причём полный парад, с участием всех восьми планет, всё-таки большая редкость. «Последний раз внутри конуса с углом 45° все планеты Солнечной системы собирались в далёком 1307 году. А внутри конуса с углом 90° — в 1817-м. В следующий раз такое случится в 2161 году. Так что при нашей жизни полного парада планет всё равно не будет», — резюмирует Владимир Сурдин.

Источник: АиФ